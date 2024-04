Meghalt a Gogol Bordello gitárosa

Hétfő este meghalt a The Wallflowers egykori gitárosa, Michael Ward. 57 éves volt − írta meg a Daily Mail.

A minnesotai születésű zenész 1995–2001 között játszott Jakob Dylan zenekarában, és „tehetsége örökre meghatározó része marad a zenekar történetének”.

A zenekar vezetője, Jacob Dylan az irodalmi Nobel-díjas folk-rock ikon, Bob Dylan fia.

„A zenéhez való hozzájárulása már a Wallflowersben töltött idő előtt elkezdődött, és még jóval a zenekarban töltött idő után is folytatódott” − írta a The Wallflowers szerdán a Facebookon.

Wardot − aki több mint 50 országban játszott − pályafutása alatt öt Grammy-díjra jelölték, 1998-ban a legjobb duó/együttes által énekkel előadott rockelőadásért, a The Wallflowers One Headlight című slágerért el is nyerte az elismerést.

Wardra szeretettel emlékeztek a Gogol Bordellóból ismert zenésztársai, akik szerdán két hosszú megemlékezést is megosztottak az Instagramon.

Mike testvérünk azért jött körünkbe, hogy megossza és bajnokká tegye megértésünket arról, hogy miről is szól valójában az egész: a bajtársiasságról és a nevetésről, amit a végén magunkkal vihetünk

− írta Eugene Hütz frontember.

„Ő ugyanúgy becsben tartotta ennek a katartikus bajtársiasságnak az emlékét, mint mi, és merészen szentimentális volt ezzel kapcsolatban, miközben játékosként abszolút hidegvérű gyilkos volt: legyen szó Cro-Magnon-riffekről, shreddingről vagy egyenletes akusztikus gitárfinomságról − Mike mindent tudott” − fogalmazott.

2005-ben Michael elnyerte a NAACP Image Awardot, a kiváló gospelelőadónak járó díjat Ben Harper és a Blind Boys of Alabama There Will Be A Light című albumáért.

Ward – aki több mint 50 országban lépett fel – alapító tagja volt az 1990-es évek elején alakult alternatív rockzenekarnak, a School of Fishnek is.

Az elmúlt években Ward − akinek csütörtökön Las Vegasban volt egy fellépése − elfoglalt volt a koncertezéssel, stúdiómunkákkal és online gitártanfolyamok tartásával.