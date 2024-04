A hónap magyar asztrofotója: A Teremtés Oszlopai

Márciusban egy lenyűgöző objektumról, a Sas-ködről készült felvételt választott a hónap fotójának a Magyar Asztrofotósok Egyesülete.

A Sas-köd az asztrofotográfia emblematikus objektuma

A Hubble-űrtávcső 1995-ös híres felvétele bejárta akkor a világot, először pillantottuk meg a kozmosz új arcát, s az elmúlt közel 30 évben számtalan asztrofotós indult el a kozmikus utazásra, hogy nyomába eredjen az űrtávcső által akkor feltárt lenyűgöző objektumnak, és képi világnak is.

Nagyszerű magyar fotó

Tóth Bence sikerrel járt. 2023-as déli féltekés Namíbiai mélyég-expedíció tagjaként volt lehetősége a legendás égitestről felvételt készítenie. Az ő fotója is korszakos fotó lett. Számtalan olyan részletet tárt fel, amit az űrtávcső is megpillantott, és bár nem tudta elérni a legendás műszer felbontóképességét, hiszen az lehetetlen kihívás lenne innen a Földről, viszont a földi Sas-köd felvételek világában nemzetközi szinten is maradandó minőségű képet alkotott.

A kötelező égitest

Az égitest egy kötelező darab annak, aki a déli féltekére utazik. Erről Bence így ír: