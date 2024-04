Tombolt a tetőn, letartóztatták az amerikai énekest

A rockzenészek imázsába mindig is beletartoztak a különféle balhék, a részeg randalírozástól a verekedéseken át a kábítószer-használatig. Sokan megúszták a büntetést, de vannak, akik nem voltak ilyen szerencsések. A legújabb eset Amerikában történt.

Szex, drog, rock and roll. Egy életérzés. Sokan viszont átesnek a ló túloldalára. A rockzenéhez hozzátartozott a féktelen bulizás, mindent a végletekig feszítettek a zenekarok, aminek általában nem lett jó vége. Gyakran végződtek a történetek letartóztatásokkal, de sajnos olyan is előfordult, hogy a mértéktelenség az életükbe került.

Mick Jagger, Jimi Hendrix, Kurt Kobain, Ozzy Osbourne, Slash, Tommy Lee és még sorolhatnánk. Majdnem mindegyik rockzenekarban akadtak olyanok, akik nem olvasással töltötték a szabadidejüket. A 80-as évek Amerikája volt talán a legvadabb a bulizás terén, de természetesen előtte és utána is voltak kirívó esetek.

Megölte a saját testőrét

Rengeteg különböző váddal ültek már a bíróság előtt a zenészek: kábítószer-birtoklás, ittas vezetés, garázdaság, nemi erőszak, és volt, aki gyilkosság miatt.

Míg Mick Jaggerék kábítószer miatt kerültek bíróság elé, Pamela Anderson férje, Tommy Lee családon belüli erőszakért, addig Keith Moon, a The Who fiatalon elhunyt dobosa a testőre elgázolásáért.

Moon sosem volt egy visszafogott jelenség, rengeteget ivott, gyakran még a színpadon is elájult. 1970-ben történt a tragikus baleset. Moon a barátaival múlatta az időt egy londoni pubban, amikor összetűzésbe keveredtek egy náci fiatalokból álló társasággal. Autóval kezdtek menekülni, de a nácik üldözőbe vették őket. Amikor utolérték Moonékat, kövekkel és érmékkel kezdték dobálni az autójukat. Ekkor szállt ki Neil Boland, aki a dobos testőre volt. A nácik nekiestek, és elkezdték agyba-főbe verni. Moon nem vezetett gyakran, ráadásul alkoholt is fogyasztott rendesen, de a gázba taposott, hogy mentse barátait. Ekkor történt a tragédia, ugyanis nem vette észre, hogy elütötte Bolandet, és 100 méteren keresztül tolta maga előtt. A testőr a helyszínen meghalt.

Amikor bírósági tárgyalásra került sor, Keith Moont tíz perc alatt felmentette a bíróság, az ítélet szerint a gázolás baleset volt, és a náci társaságot tették felelőssé a történtek miatt: a nyolc tagból ötöt találtak bűnösnek.

Ennél sokkal durvább történetek voltak a Mayhem zenekar háza táján, ahol a templomok felgyújtása csekélység volt ahhoz képest, ami a norvég black metal világában még megtörtént. Ezeket olvasóink védelmében nem írjuk le.

Repülnek a tárgyak

Sokszor hallhattuk már, hogy a rockzenészek nem feltétlenül úgy használják a hotelszobákat, ahogyan mások. Előszeretettel „rendezik át” a berendezést, vagy válnak meg tőle egy könnyed mozdulattal. Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosa is szabadult már meg tévétől, de a Mötley Crüe tagjai is hajigáltak ki ezt-azt az ablakon.

Íme Richards ámokfutása:

A mostani történet is hasonló. Letartóztatták Morgan Wallen amerikai countryénekest, miután ledobott egy széket egy bár tetejéről Nashvilleben. Wallent háromszorosan vádolják gondatlanságból elkövetett veszélyeztetéssel, valamint egyszeri garázdasággal.

A 30 éves énekes egy hatemeletes bár tetejéről hajított le egy széket, ami két rendőr közelében landolt a Broadwayn. Ezt a helyi rendőrség a közösségimédia-felületén osztotta meg.

Wallen ügyvédje, Worrick Robinson megerősítette a letartóztatás hírét, valamint a CBS-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy az énekes együttműködik a hatóságokkal. Az óvadék 15 250 dollár volt, átszámítva 5,3 millió forint. Jelenleg szabadlábon védekezhet, 2024. május 3-án kell megjelennie a bíróságon.