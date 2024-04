Májusban érkezik az új Mandoki Soulmates-lemez

A világsztárokból álló supergroup A Memory of Our Future címmel jelentet meg új nagylemezt májusban, amelyen olyan világhírű zenészek működnek ismét közre, mint Al di Meola, Ian Anderson vagy Simon Phillips. Mandoki szerint ez a Soulmates eddigi legjobb lemeze, nincsenek igazán rajta hangszeres szólók, inkább kollektív improvizáció jellemzi.

Új lemezt készített a Mandoki Soulmates. A Németországban élő zenész-producer, Leslie Mandoki által vezetett, világsztárokból álló supergroup A Memory of Our Future című anyaga világszerte május 10-én jelenik meg.

A lemez különlegessége, hogy teljesen analóg technológiával készült, az első hangtól az utolsóig. A dalok nem voltak előre meghangszerelve, csak az alapstruktúrák, ebből fejlődött ki az album

– mondta Leslie Mandoki a lemezről tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Az 1992 óta létező, progresszív rock és fúziós dzsessz alapokra épülő zenét játszó Mandoki Soulmatesben ezen a lemezen is világírű zenészek sora játszott a dobos, ütőhangszeres, énekes Mandoki mellett. Köztük volt Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell, Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindhárman a Supertrampből), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow) és Nick van Eede (Cutting Crew).

Mint Leslie Mandoki fogalmazott, az album borítóján látható fekete hattyú a görög mitológiára utal és egy katasztrófa-forgatókönyv jelképe.

Itt vagyunk a válságok zuhatagában háborúkkal, járványokkal, geopolitikai hatalmi játékokkal és emberi tragédiákkal. A fekete hattyú közöttünk landolt

– mondta a zenész.

A lemez tizenkét dala összesen nyolcvan perc hosszú (LP-n dupla lesz), a számok zenéjét és szövegét (egy kivétellel) Mandoki írta.

Mindannyian úgy érezzük, hogy ez a Soulmates eddigi legjobb lemeze. Nincsenek igazán rajta hangszeres szólók, inkább kollektív improvizáció jellemzi

– fogalmazott a zenekarvezető. A felvételek Mandoki főhadiszállásán, a München melletti Red Rock Studiosban zajlottak, az analóg szalag maszteringjét New Yorkban Greg Calbi készítette, aki korábban John Lennon, Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop és a Blondie lemezein is dolgozott.

A dalszövegek napjaink aktuális kérdéseit boncolgatják. Leslie Mandoki hangsúlyozta: nem fél a jövőtől, de ma különösen fontosnak tartja, hogy a zenészek is kiálljanak a fontos ügyekért.

A lemezen hallható zene nem más, mint a woodstocki életérzés 2024-ben, egy jobb világ érdekében. Generációtól függetlenül mindannyian íránytű nélkül egy nagy válság labirintusában vagyunk. Ragaszkodnunk kell a józan észhez, az emberi hangokhoz, az album egyik dalában ezért énekeljük, hogy We Stay Loud! – Hangosak maradunk

– fejtette ki Leslie Mandoki.

Az említett dal az album negyedik kislemezeként, egy hozzá készült klippel együtt április 18-án debütál. Eddig három dal jelent meg az album előfutáraként: a Blood in the Water, a The Big Quit, valamint a Devil's Encyclopedia.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő Leslie Mandoki 1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t. A zenekarnak Mandoki mellett a kezdetektől a mai napig tagja Ian Anderson és Al Di Meola. A soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót.

A Mandoki Soulmates A Memory of Our Future című lemeze világszerte a Sony Inside Out Music elnevezésű prog-rock alkiadója gondozásában jelenik meg május 10-án, a kivétel Magyarország, ahol a Magneoton a kiadó.