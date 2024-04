Férfiszerepben látható Udvaros Dorottya

Különleges szerepben látható Udvaros Dorottya a Trafó House-ban. Egy népszerű, ma is aktív férfi táncos-koreográfust alakít, aki saját életéből írt előadást, így a darab címe is az ő neve: Jerôme Bel. A szerző nemrégiben kedves meglepetéssel ajándékozta meg a színésznőt.

Január végén mutatták be a francia Jerôme Bel életét és színpadi műveit összefoglaló darabot a Trafó House-ban, különös módon egy színésznővel, Udvaros Dorottyával a főszerepben. Az előadás másik érdekessége, hogy az egyébként rendkívül környezettudatos szerző a klíma védelmének érdekében nem akarja társulatával járni a világot, hogy autentikusan ők vigyék mindenhol színpadra ezt az „auto-bio-koreo-gráfiát”. Ezért úgy döntött, bárhol és bármilyen nyelven be lehet mutatni a darabot, csak be kell tartani az általa előírt protokollt. A szerzőnek egyébként több előadása is futott már Magyarországon.



Egy szót sem értett belőle

Jerôme Bel nemrégiben egy igen kedves levéllel köszönte meg Udvaros Dorottyának, hogy eljátssza őt, és közben megírta egy régi emlékét is róla. A francia táncos ugyanis egy darabig Budapesten élt, és még a ’80-as évek végén ellátogatott a Katona József Színházba, ahol a legendás Három nővért látta. Addig nem is ismerte Csehov drámáját, de olyan nagy hatással volt rá a színészek játéka, hogy azonnal kedvencévé vált.

Megértettem a darabot anélkül, hogy egy szót is értettem volna a nyelvből, amin előadtátok. A gesztusaitokból, az érzéseitekből, a hanghordozásotokból stb. értettem meg. A rendezés és a színészi játék olyan kifejező volt, hogy a nyelvre már nem volt szükség. […] Egészen lenyűgöz, hogy most elmondhatom az egyik színésznőnek, aki azon a feledhetetlen estén játszott.

A levél – amelyet a Katona József Színház fordított le – a Trafó House Facebook-oldalán jelent meg.