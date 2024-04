Olyan sűrű volt már a Budapest körüli agglomeráció, hogy ki kellett találni valamit

Három nagykoncerttel és hét színház sikerdarabjaival készül az idei szezonra a Mézesvölgyi Nyár. Pest vármegye legnagyobb szabadtéri, összművészeti fesztiválja huszonhárom estén át húsznál több különböző programot kínál idén is Veresegyházon. Sztárvendég a Gipsy Kings.

Nyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit a Veres 1 Színház szervezésében a Mézesvölgyi Nyár, ami 1900 férőhelyes nézőterével és sokrétű programjával a legnagyobb szabadtéri fesztiválok közé írta be magát.

A veresegyházi Termálfürdő, az Öreg-tó és a Sződ–Rákos-patak ölelésében felépült játszóhely azzal a céllal jött létre, hogy a csaknem egymilliós agglomerációs térség lakóinak helyben kínáljon programot a nyári időszakban is.

A Veres 1 Színházat és a fesztivált is életre hívó Venyige Sándor a minőséget szem előtt tartva kínál nyaranta válogatást a hazai legsikeresebb előadásokból, négy különböző műfajban.

Tedd magad szabaddá!

Ahhoz képest, hogy milyen sűrűségben élnek az emberek Veresegyházon, hogy a Budapest körüli agglomeráció hogyan dúsul hónapról hónapra, a környéken nem volt hasonló kulturális kezdeményezés. Elsők voltunk, és nagyot vállaltunk. Azért sikerülhetett, mert senki nem mondta, hogy lehetetlen

– idézi Venyige Sándort, a Veres 1 Színház és a Mézesvölgyi Nyár vezetőjét a közleményük. – A szlogenünk – Tedd magad szabaddá! – nem üres jelszó. Veresegyház tényleg szabad város, ahol a szabad gondolat szervezi a közösséget. Mi is arra kaptunk felhatalmazást, hogy bármit csinálhatunk. Óriási felelősség ez és ugyanakkor önkorlátozó is. Azokat az előadásokat igyekszünk megtalálni vagy létrehozni, amelyek valami miatt fontosak, és azt keressük, hogy mitől válik valami azzá. Márpedig a közönség nálunk nem dönti el a jegyvásárlás pillanatában, hogy mit gondol majd arról, amit lát. Sokféle ember sokféle igényével kell összehangolni mindazt, amit mi érzünk.”

Rapül az idő

A családi előadások, musicalek, vígjátékok mellett a szervezők minden nyáron igyekeznek koncerteket is kínálni, lehetőleg nemzetközi sztárprodukciót is. Idén a 35 éves, legendás Gipsy Kings by Diego Baliardo érkezik Veresegyházra, és hozzák magukkal a legnépszerűbb flamenco dallamokat, köztük olyan slágereiket, mint a Bamboleo és Modugno híres dala, a Volare.

Rapül az idő címmel készül a Mézesvölgyi Nyárra az idén 60 éves Geszti Péter és zenekara, de koncertműsorral idézik meg a legnagyobb sztárok

az idén negyvenedik évfordulóját ünneplő rockoperát, az István, a királyt is.

Halász Judit és Csányi Sándor estjei mellett hét színház sikerelőadásaiból válogathat a közönség. A házigazda Veres 1 Színház mellett a Játékszín, a Pannon Várszínház, a Centrál, a József Attila és a Turay Ida Színház produkciói adják az idei nyár repertoárját Veresegyházon, köztük olyan különlegességekkel, mint Tasnádi Istvántól a Szibériai csárdás, vagy a nagyon népszerű Neoton-musical, ami év közben bejárja az országot.

A Mézesvölgyi Nyár 2024. június 22. és augusztus 31. között várja a közönséget – a Veresegyházi Asszonykórus népviseletébe öltözött hagyományőrzőkkel, 1900 férőhellyel és több mint húsz programmal.

