A szülők sodorják veszélybe saját gyerekeiket

Azok a gyerekek, akik 2010 és 2024 között születtek, az alfa generáció tagjainak számítanak. Jelen pillanatban a legidősebb is csupán 14 éves. Az online térben szinte már mindenki jelen van valamilyen módon, életkortól függetlenül, ezek a fiatalok pedig már gyűjtik is a követőket szüleik fiókjain keresztül.

Az NBC News egy 7 éves ikerpárról, Koti és Haven Garzáról ír, akik kozmetikumokat népszerűsítenek és öltözködési tanácsokat osztogatnak 4,8 millió (!) követőnek a TikTokon.

Készülődj velem a vacsorához!

– mondja Haven a hiányzó tejfogaival, majd elkezd bőrápolási termékeket reklámozni. Ezt a videót 2,6 millióan látták, de a többi is minimum 100 ezres nézettségű, és rengeteg eléri a több millió megtekintést.

A „Garza Crew” 2020-ban robbant be a TikTokon, az anya, Adrea Garza egy aktuális trendhez használta fel az egyik, akkor még babakorú kislányát. A videó azonnal elérte a 100 ezres megtekintést, és a lányok már úton is voltak az internetes hírnév felé.

Koti és Haven már az alfa generációs influenszerek közé tartozik. A gyerek influenszerek piaca akkorára nőtt, hogy külön alkalmazást hoztak létre a számukra. A Zigazoo a világ legnagyobb, gyerekeknek szóló közösségimédia-felülete, amelyen több mint 700 „gyerektehetség” van jelen. Az oldalon mindenféle „kihívást” teljesítenek és készítenek, amelyekben más gyerekek is részt vehetnek.

A Zigazoonak 8 millió felhasználója van, a tartalmak jóváhagyását moderátorok végzik, és olyan márkákkal működnek együtt, mint az NBA vagy az iHeartMedia.

Az internet nem felejt

Sikerélmény ez a gyerekeknek, vagy a szülők csak kihasználják őket? Az alfa generációs influenszerek főszereplésével készülő videók gyakran a családok fő vagy akár egyetlen bevételi forrása. De ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad, és nem biztos, hogy ezek a gyerekek felnőve örülni fognak annak, hogy milliók nézték végig, ahogy a cégek és a szüleik kihasználták őket, miközben semmit sem tudnak még az üzleti világról. Adrea Garza azt mondta a tevékenységét kritizáló kommentelőknek, hogy ha a gyerekek nem akarnak többé szerepelni a közösségi média felületein, akkor nem is kell nekik. Csakhogy az internet nem felejt.

Régen is voltak gyereksztárok, gondoljunk csak a Reszkessetek, betörők!-kel világhírűvé vált Macaulay Culkinra, a magyar származású Drew Barrymore-ra vagy Lindsay Lohanre. A fiatalkorban szerzett hírnéven kívül viszont más is összeköti őket, mégpedig az, hogy egyikük sem úszta meg alkohol- és kábítószer-függőség nélkül. A hirtelen jött hírnév gyakran a már érett személyiségű és mentálisan erősebb felnőtteket is megviseli, nemhogy egy gyermeket.

Magyarország is több gyereksztárt tudhatott magáénak. Utasi Árpi, a mesemondó fiú 14 évesen megnyerte a Csillag Születik 2007-es évadát, ám később otthagyta a rivaldafényt, és civil pályát választott. A tragikus sorsú Olvasztó Imre, aki az Indul a bakterház című film Regős Bendegúzaként lopta be magát egy ország szívébe, 13 éves volt a szerep megformálásakor. A hatalmas siker ellenére ő sem érezte jól magát a kamerák kereszttüzében, inkább békés családi életre vágyott. A tragédia akkor következett be, amikor második feleségével is megromlott a viszonya, és 2013-ban önkezével vetett véget az életének.

Sikerek és tragédiák

De vannak olyan gyereksztárjaink, akik a pályán maradtak a későbbiekben is. Szandi 12 éves sem volt, amikor megjelent az első lemeze, ami rögtön platinalemez lett. Sorra jöttek a sikerek, és máig láthatjuk őt a színpadon. Említhetjük Nikát is, aki szintén a gyerekkorától tevékenykedik énekesnőként, most pedig Majka mellett áll a deszkákon, és gyűjti be az ovációkat.

Ami érdekes, hogy a sztárok sokszor rejtegetik a gyermekeiket, hogy csak akkor kerüljenek rivaldafénybe, ha szeretnének, míg a civilek, akik nem tudnak az ismertség „sötét oldaláról”, gond nélkül elviszik a gyermekeiket castingokra, vagy használják fel őket az interneten. A cégek sokszor szintén eszközként tekintenek a gyermekekre, legyen szó bármiről a játékkibontós videóktól a különböző reklámokig.

A legfőbb különbség a korábban említett gyereksztárok és a mostani alfa generációs influenszerek között az, hogy míg az előbbiek művészeti tevékenységet végezve hozzáadtak valamit a világhoz, és ezáltal váltak híressé, addig a TikTokon és más platformokon szereplő gyerekek a kapitalizmus teljes gátlástalanságáról tanúskodnak.

(Borítókép: Matt Cardy / Getty Images)