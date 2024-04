Meghalt Vincent Friell, a Trainspotting színésze

64 éves korában elhunyt Vincent Friell skót színész, aki a Restless Natives című kultikus klasszikus film főszereplője volt. A hírt az ügynöke jelentette be. Az 1985-ös vígjátékban játszott főszerepe mellett a glasgow-i születésű színész szerepelt a Trainspottingban, a Szesztolvajokban és olyan tévésorozatokban is, mint a Still Game és a Rab C Nesbitt.

Carter Ferguson filmrendező, aki a Fast Romance című romantikus vígjátékban dolgozott Friell-lel, a közösségi médiában „kedves, vicces, tehetséges fickónak” írta le őt. A Rab C. Nesbitt alkotója, Ian Pattison emlékezett vissza a vígjátékban való 1992-es szereplésére – írta meg a BBC.

Halála hatalmas sokként érte sok barátját és munkatársát. Ami tisztán átjön, az az, hogy Vince-t mennyire tisztelték, nemcsak színészként, hanem vicces, érzékeny és gondoskodó emberként is

– nyilatkozta Pattison. Ügynöke, Claire Murray, a Brennan Artists-tól úgy jellemezte őt, mint „a skót színházi, televíziós és filmes közösség nagyra becsült színészét”.

Hozzátette: „A színészek, rendezők, írók, alkotók és a stáb szeretetének áradata érkezett, akik csodálták a tehetséges színész munkáját, és szerették őt, mint szelíd, kedves, melegszívű barátot, akinek fantasztikus humora volt.”

A Michael Hoffman által rendezett Restless Natives-ben Friell egy modern útonálló duó egyik felét alakította, akik autóbuszokat rabolnak ki a Felföldön. Később többek között Kelly MacDonald karakterének, Diane-nek az apját alakította a Trainspottingban, a Still Game című sitcomban egy ingatlanfejlesztőt, aki a Clansman pubot akarja átvenni, és két szerepet játszott a Taggartben. Feleségét, Alanát és két gyermeküket hagyta hátra.