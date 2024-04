David Guetta, Aloe Blacc, Robbie Williams vagy az Imagine Dragons – csupán néhány név azok közül a művészek közül, akikkel együtt dolgozott a legendás svéd alkotó. Noha az elektronikus zene korábban is sokszor megjelent a mainstreamben, a fiatal producer hatalmas szerepet játszott abban, hogy

a 2010-es évek zenei világában kiemelt szerepet kapjanak a legfrissebb elektronikus műfajok.

Avicii olyan dalaival, mint a Wake Me Up, a Hey Brother, az Addicted to You vagy a Waiting for Love gyökerében határozta meg a múlt évtized hangzásvilágát, és örökre beírta magát a könnyűzene történetébe. Zenéit milliók hallgatták milliárdszor a zenés oldalakon – a mai napig majd' negyvenmillió havi hallgatottságot hoznak számai az olyan platformokon, mint a Spotify.

A hírnév azonban nem könnyű terep, főleg, ha valaki érzékeny zeneileg, és érzékeny a közönségére is. Avicii nehezen viselte a gyűlölködő leveleket egy-egy lemondott koncert után, meg akart felelni rajongóinak, de sokszor képtelen volt ezt összeegyeztetni saját határaival. A szorongás, amivel már gyermekkora óta küzdött, a növekvő nyomás hatására egyre nagyobb lett. Az alkoholba menekült, egy időre pedig a fájdalomcsillapítókra is rászokott.

Környezete persze látta ezt, és volt, hogy próbált segíteni, másszor a szőnyeg alá söpörte a jeleket. 2016-ban – 2015-ös sikerlemeze, a Stories után –, amikor hírneve csúcsára ért, kénytelen volt egy ideig visszavonulni a turnézástól, azonban mentális állapota nem javult. Végül 2018 áprilisában, 28 évesen úgy döntött, nem bírja tovább. Véget vetett életének.

Valódi történetek

Noha fiatalon távozott el, zenei sokoldalúsága és az az innováció, amivel az elektronikus műfajokat beemelte a popularitásba feledhetetlen életpályát teremtett számára, amivel egy évtized alatt képes volt a legnagyobbak közé emelkedni. 2019-ben posztumusz még megjelent hátramaradt dalaiból egy album Tim néven, Carl Falk és Ash Pournouri producerelésével, amely True és Stories című albumai után

harmadik lemezként tiszteleg a fiatal DJ életműve előtt.

Ma, 2024. április 20-án mi is Avicii előtt tisztelgünk hat évvel a halála utána. Összeállítottunk egy rövid kvízt, amelyben néhány érdekességet gyűjtöttünk össze, hogy többet megtudhassanak olvasóink a svéd producerről.

(Borítókép: Avicii a főszínpadon headlinerként lép fel a Wireless fesztivál második napjának végén a Finsbury Parkban 2015. július 4-én Londonban. Fotó: Ollie Millington / Getty Images)