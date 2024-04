Nem nagyon van olyan, aki ne találkozott volna a Lennon–McCartney-szerzőpáros nevével, de főleg a dalaikkal. A The Beatles a világ egyik, ha nem a legmeghatározóbb zenekara volt, a mai könnyűzene alapjait ők fektették le. A zenekar működése tíz éve alatt, 1960-tól 1970-ig olyan slágereket írt, mint a Yesterday, a Hard Day’s Night, a Here Comes The Sun, a Come Together, a Let It Be és még sorolhatnánk két napig. A dalok nagy részét John Lennon és Paul McCartney írták, de George Harrisonnak és Ringo Starrnak is megvoltak a saját nótáik. A zenekar feloszlása után mindannyian szólókarrierbe kezdtek, a két fő szerző pedig továbbra is ontotta magából a jobbnál jobb dalokat.

McCartney fia, James és Lennon gyermeke, Sean most közös dallal rukkolt elő. A Primrose Hill című dalról James így nyilatkozott az Instagramon:

Gyerekként volt egy látomásom, Skóciában, egy csodás, nyári napon. Lelki szemeimmel láttam az igaz szerelmemet és a megmentőmet. A Primrose Hill arról szól, hogy elengedem magam, és megtalálom ezt a személyt

– írta.

Sean és James most először dolgoztak együtt, de valószínűleg nem utoljára.

Minden nagyon gördülékenyen megy most, izgatottan várom, hogy újabb dalokat oszthassak meg veletek

– mondta James.

Nézd meg az apját, hallgasd a fiát

Ahogy a Guardian is megírta, az új dal, a Beautiful című kislemezt követte, ami február végén jelent meg. Úgy néz ki, James termékeny időszakát éli, és hamarosan még több dalát hallhatjuk. Az új szerzemény valószínűleg nem lesz sláger, de kicsit azért megidézi a The Beatles dalainak hangulatát. Az akusztikus balladát maga Paul McCartney is megosztotta. James és szupersztár apja dolgoztak együtt korábban, dalt is írtak együtt Paul 1997-es Flaming Pie című lemezére.

Sean, John Lennon és Yoko Ono fia több hangszeren játszó zenész, dalszerző, producer. Szólókarrierje alatt 4 albumot adott ki, különböző zenekaraival viszont rengeteget, de nagy slágerére nem emlékszünk.

Nem csak a McCartney és a Lennon családban fordul elő, hogy az utódok apjuk hivatását választják. Eddie Van Halen fia, Wolfgang énekes-gitáros, John Bonham, a Led Zeppelin dobosának fia szintén a cintányérok mögé ült, és ő dobolt a zenekar utolsó koncertjén, de említhetjük Julio Iglesias fiát, Enrique Iglesiast is, aki simán lekörözte apját.