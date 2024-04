Meghalt Andrew Davis

Andrew Davis a BBC Szimfonikus Zenekar egyik vezető karmestere és a londoni BBC Proms zenei fesztivál ismert arca volt, többek között a humoros beszédei miatt is ismerték őt. Halálhírét ügynöksége erősítette meg a BBC Newsnak vasárnap.

A BBC Szimfonikus Zenekar jelenlegi vezető karmestere, Sakari Oramo az X-en azt írta: „A legnagyobb tisztelettel és csodálattal emlékszem mindarra, amit Sir Andrew Davis tett a zenéért és különösen a BBC Szimfonikus Zenekarért sok évtizeden át”.

Andrew Davis 1944-ben született Angliában, tanulmányait a Royal College of Musicban és a cambridge-i King’s College-ban végezte, majd karmesterként kezdett dolgozni. A Torontói Szimfonikus Zenekar és a Glyndebourne-i Operafesztivál zeneigazgatója is volt, majd a Melbourne-i Szimfonikus Zenekarnál is vezető pozíciót töltött be.

Repertoárja a barokktól a kortársakig terjedt, és 1992-ben a Brit Birodalom Rendjének lovagi címével is kitüntették. A BBC-től 2000-ben vonult nyugdíjba, majd feleségével az Egyesült Államokba költözött, hogy a chicagói Lyric Opera zeneigazgatói posztját töltse be. Andrew Davis a halálakor is Chicagóban élt.