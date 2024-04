Kerényi Miklós Máté depresszió és kétszínűség miatt hagyta ott a színházat

A mérgező környezet miatt adta be felmondását az Oprettszínházban Kerényi Miklós Máté. Legalábbis erre utal az, amit legutóbbi interjújában távozásának okairól mondott, a Hot!-nak ugyanis azt állította, hogy amiatt adta be felmondását, mert nem akarta megvárni azt, hogy addig fajuljanak a dolgok, hogy hazaviszi a színházban jelen lévő kétségeket, depressziót és kétszínűséget. Ennek ellenére a színész párja, Kardffy Aisha továbbra is a társulat tagja maradt...