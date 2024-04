Igazi ritkaság Leslie Mandoki új albuma, a Memory Of Our Future

A kritikusok szerint igazi ritkaság Leslie Mandoki formációja, a Mandoki Soulmates új albuma, a Memory Of Our Future, amely társadalmi-politikai szövegeivel, művészi szólóival és vibráló feszültséggel hangol a progresszív dallamok világába.

A szakma és a zenei kritikusok is ünneplik a hamarosan megjelenő, Leslie Mandoki által vezetett Mandoki Soulmates zenekar új albumát, a Memory Of Our Future című albumot, amely május 10-én jelenik meg világszerte.

Egy kézzel... töltőtollal írt levél a közönségünknek

– nyilatkozta Leslie Mandoki az új, analóg eszközökkel rögzített lemezről.

A Kusette.com csokorba szedve a lemezről megjelent eddigi kritikákat, azt írja, ritka vállalkozásnak számít a mintegy nyolcvanperces, egy központi gondolatra épülő album elkészítése napjaink zenei világában. Kiemelik továbbá a tisztán analóg jelfeldolgozást, amely a mikrofontól a keverésen és maszteringen át a vinyl lakkvágásig jelen volt a lemez készítésében.

A progresszív zenétől a jazz rockig

A Memory Of Our Future album olyan változatos zenei művet teremt, mely a progresszív zenétől a jazz rockig terjed és ötvözi a kompozíciós érettséget, a játékos könnyedséget, valamint a művészi szólókat a vibráló feszültségével és a mélyreható társadalmi-politikai szövegeivel – összegzik.

A Mandoki stúdiójában lekevert analóg mesterszalagot a híres Greg Calbi (aki nem kisebb nevekkel dolgozott együtt, mint John Lennon, Bob Dylan, Paul Simon vagy Bruce Springsteen) tovább finomította az előadóművésszel a New York-i Sterling Sound masztering stúdióban, míg a bakelit masztert az Emil Berliner Studiosban készítették.

Mindkettő garancia arra, hogy az album kiválóan megfeleljen minden speciális audiofil igénynek – hangsúlyozza a Kusette közleményében.

Itt vagyunk a válságok zuhatagában háborúkkal, járványokkal és geopolitikai hatalmi játékokkal, ahol a Fekete Hattyú közöttünk landolt

– mondta a zenekar alapítója a lemezborítón látható fekete hattyúról.