A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 26 éve alakult és az április 24-ei rendőrnap alkalmából képzőművészeti kiállítást rendezett a rendőrség Teve utcai épületében. A kiállítás házigazdája 14. alkalommal Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész volt – írta meg a Police.hu.

A kiállításon a rendőrségi dolgozók műveit, festményeket, grafikákat, valamint egyéb képző- és iparművészeti alkotásokat lehetett látni. A 26 éve alakult egyesület célja, hogy ápolja a rendvédelmi hagyományokat, és fellendítse a testületen belül a kulturális életet. Immár 23 éve rendszeresek ezek a rendőrnaphoz kapcsolódó tárlatok, és csakúgy, mint mindig, Bodrogi Gyula, a Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tiszteletbeli elnöke volt a kiállítás házigazdája.

A megnyitó után váltottak vele néhány szót. Méltatta azt a lelkesedést és művészi hajlamot, amely a kiállítókra jellemző, majd a rendőrséghez kötődő állampolgári kapcsolatáról elmondta, hogy lényegében nem is nagyon van, hiszen ő mindig is igyekezett betartani a szabályokat.

Én sportot csinálok abból, hogy szabályosan közlekedjek, például ne lépjem túl a megengedett sebességet. Kilencvenéves vagyok, tehát jó ideje vezetek, de talán kétszer állított meg úgy a rendőr, hogy valami apróságot valóban elkövettem. Egyszer mondtam is neki, hogy na, most aztán hiába intett le, mert itt százzal lehet menni, és én ezen az úton százzal is mentem. Az igaz, válaszolta, csakhogy közben, az egyik szakaszon volt egy negyvenes tábla...