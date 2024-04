A világ kormányainak üzent a bűvös kocka feltalálója, Rubik Ernő

Hivatalosan is elkelt az 500-milliomodik Rubik-kocka. A feltaláló, Rubik Ernő már nyugdíjas éveiben jár, Magyarországon vagy Spanyolországban élvezi az életet, a pénzről való gondolkodásáról pedig bárki példát vehetne. A Daily Mail által készített interjú végén a játéktervező a világ kormányainak is üzent.

Idén ünnepli 50. évfordulóját a Rubik-kocka, és a magyar találmány világszerte immár 500 millió példányban elkelt, a feltalálója, Rubik Ernő pedig multimilliomossá vált – erről írt vasárnap még a Daily Mail is. A brit lap interjút is készített a magyar játéktervezővel.

Rubik Ernő az interjúban mesélt többek között arról, hogy a pénz a családjában sosem volt beszédtéma, ugyanis gyermekkorát az 1950-es évek Magyarországán, a vasfüggöny mögött töltötte, így megtanultak annyiból gazdálkodni, amennyijük volt. „Azt hiszem, ez megmaradt bennem, mert még most sem gondolok a pénzre, kivéve, ha bankba kell mennem” – mesélte a lapnak a feltaláló, aki szerint „ha van mit enni, van mit felvenni, és van időd arra, amit szeretnél csinálni, az elég”.

Azt hitte, senkit nem fog érdekelni a kocka

Azt is elmesélte, hogyan jött a Rubik-kocka gondolata: mérnökként nagyon érdekesnek találta a szerkezet technikai kihívását, és kezdetben egy hónapig tartott, amíg megoldotta a problémát. Ugyanakkor soha nem gondolta volna, hogy találmányával „megüti a főnyereményt”, egyszerűen csak érdekesnek és lenyűgözőnek találta a kockát. Eleinte ráadásul azt hitte, hogy nem is fog elkelni, mert túl nehéz kirakni, de rájött, hogy „semmi sem túl nehéz ahhoz, hogy egy tanár megtanítsa, és a fiatalok megtanulják”.

Arról is beszélt, hogy a kockát 1978-ban dobták piacra, pedig akkoriban Magyarországon nem volt könnyű olyan céget találni, amelyik legyártja. Majd elkezdték árulni, az első megrendelés 5000 darab volt, 1980-ra pedig egymilliónál tartott az eladott kockák száma. A vasfüggönyön túlra nem volt könnyű terjeszkedni, végül sikerült, és a kockát Amerikában is bemutatták. Ugyanakkor akkoriban a magyar hatóságok korlátozták, hogy mennyi készpénzt hozhat be az országba külföldről.

Nagy volt a felhajtás, őrület lett belőle Amerikában és a fejlett világ nagy részén. Ez rengeteg pénzt hozott – de én nem vagyok milliárdos

– mondta a feltaláló a Daily Mailnek.

A legjobb döntése az volt, hogy feleségére bízta a pénzügyeket

A bűvös kocka feltalálója azt is elárulta, hogy mi volt a legdrágább dolog, amit valaha a saját szórakoztatására vett: „Néhány éve úgy döntöttünk, hogy több időt szeretnénk a Földközi-tengeren tölteni, ezért vettem egy házat Spanyolországban. Élvezem az időjárást és a tiszta eget télen”. Ha nem Spanyolországban, akkor Magyarországon tartózkodik: Budapesten, egy domboldalon, egy négyszobás, ötszintes családi házban laknak.

Hozzátette, a pénzzel kapcsolatban a legjobb döntése az volt, hogy a pénzügyeket teljesen a feleségére bízta.

Megakadályozza, hogy rossz döntéseket hozzak

– mondta nejéről Rubik Ernő. Az interjú végén közölte azt is, hogy szerinte a legfontosabb pénzügyi prioritás a fiatalok oktatása, és „a világ kormányainak a költségvetésük felét az oktatásra kellene fordítaniuk”.