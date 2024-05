Colleen Hoover (röviden CoHo) Verity című regénye szintet lép, filmet készít belőle az Amazon MGM Studios.

A Hollywood Reporter szerint az Eat the Cat Nick Antoscája és Alex Hedlundja készíti a projektet, miközben már Hillary Seitz forgatókönyve is alakul. Seitz jegyzi Christopher Nolan 2002-es filmjét, az Álmatlanságot (Insomnia), a 2008-as Sasszemet (Eagle Eye), valamint a 2021-es Megbocsáthatatlant (The Unforgivable) is.

Colleen Hoover nagy sikerű regénye Lowen Ashleigh, egy küszködő író történetét meséli el, aki állást kap Jeremy Crawfordtól, a híres szerzőnő, Verity Crawford férjétől, hogy befejezze felesége sikeres thrillersorozatát. Hamarosan Ashleigh felfedezi a címszerző – aki furcsa balesetet szenved – megdöbbentő kéziratait, és felfedezi Crawfordék sötét múltját.

Hoover 2018-ban magánkiadásban jelentette meg a regényt, a Grand Central Publishing 2021-ben vásárolta meg a sztorit. A könyv 103 hetet töltött a The New York Times bestsellerlistáján, 2023-ban pedig több mint egymillió példány kelt el belőle.

Hogy mennyi?

Aki a TikTok intellektuális(abb) oldalát is görgeti, minden bizonnyal életében legalább egyszer belefutott már Colleen Hoover nevébe. A BookTok (a platform könyvekkel foglalkozó részlege) talán legismertebb szerzőjéről beszélünk, akinek romantikus vagy éppen traumatikus (sokszor a kettő egyszerre) regényeit milliók olvassák, amióta a TikTokon felkapták azokat a könyves influenszerek.



Igaz, valójában a TikTokra sem kell felmenni ahhoz, hogy találkozzunk a szerzővel, Colleen Hoover ugyanis Magyarországon is óriási népszerűségnek örvend, regényei a legtöbb könyvesbolt kínálatában fellelhetők.

Tavaly a Time Hoovert a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta. A másik, nagy népszerűségnek örvendő regénye, a Velünk véget ér alapján készült film augusztus 9-én kerül az amerikai mozikba, a főszerepben Blake Lively és Justin Baldoni – aki a filmet is rendezi. Hoover a film ügyvezető producere, a People-nak pedig úgy fogalmazott, hogy Lively „lebilincselő, lenyűgöző és érzelmes” teljesítményt nyújt. „Nincs rá szó, hogy leírjam fenomenális tehetségét. Blake Lively valóban életre keltette Lily Bloomot, minden várakozásomat felülmúlva” – mondta az írónő.

Mit esznek rajta?

Hoover könyvei a new adult és young adult kategóriákba sorolhatók. A románcokra specializálódik, de azért más műfajokat is kipróbált, Colleen Hoover írt már paranormális jelenségekről a Layla című regényben, és thrillereket is vetett már papírra.

Hoover írta a 2021-ben a top 10-es amerikai eladási listára felkerült könyvek felét.

Romantikus regényei aligha változatosak, szinte mindig sötét témákat boncolgatnak: bántalmazó kapcsolatok, mérgező férfiasság, szexuális erőszak, vetélés, hűtlenség. A szerző nyíltan beszélt arról, hogy személyes kötődése van a dolgokhoz, amikről ír: az apja fizikailag bántalmazta az édesanyját, ez az élmény ihlette a Velünk véget ér című regényt is, amely kétségkívül a legismertebb CoHo-könyv.

A regény kapcsán sokan megjegyezték az interneten, hogy az ehhez hasonló könyvek megváltoztatták a családon belüli erőszakkal kapcsolatos szemléletüket, és segítettek nekik megérteni, hogy egy bántalmazott partner miért hagyja el nehezen a bántalmazót.

A The Northern Iowan két éve publikált cikkében CoHo könyveit kimondottan rossznak titulálták, pont a témaválasztás miatt: nem a Velünk véget ér az egyetlen regény, ahol központi elem az abúzus. A November 9. szintén az érzelmi és fizikai bántalmazást ábrázolja, és romantikus fantáziaként mutatja be azt, ráadásul az említett könyvekben az elkövetők tetteit érzékinek írja le a szerző, és inkább „hibáknak” tekinti azokat, a bántalmazóknak pedig megbocsátanak.

A karakterek ismétlődő viselkedése és a témaválasztás azt mutatja, hogy Hoover pontosan tudja, mit ír, és kinek. Ez a fajta írásmód és cselekményszál azonban nem olyasmi, amire törekedni kellene, vagy amit meg kellene tapsolni. A közönsége főként tizenéves lányokból és fiatal felnőtt nőkből áll.

Tényleg ezeket a kapcsolatokat kellene ennek a demográfiai rétegnek marketingelni?

Túl azon, hogy könyvei bántalmazó fantáziát ábrázolnak, Hoovert több neves könyvkritikus is nyíltan bírálta, a szerzőnő azonban tiltással és beszólásokkal reagált a kritikákra a közösségi médiában, ami egy újabb – nem túl szimpatikus – húzás.

És ha ez nem lenne elég, Hoover írásai tele vannak klisékkel, karakterei nem rendelkeznek mélységgel. A könyvei zömében ugyanazt a sztorit követik: a lány találkozik egy sráccal, és beleszeret, a srácról kiderül, hogy egy nagy hazudozó, a pár azonban a könyv végén minden elvarratlan szálat elvarrva együtt köt ki. CoHo a traumatizált karakterek problémáit egy fejezet erejéig tárgyalja, aztán soha többé nem beszél róluk mélyebben.

(Borítókép: Colleen Hoover 2023. április 26-án. Fotó: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images)