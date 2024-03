Jelentős irodalmi mű alapján készült film több mint tíz éve nem nyert Oscar-díjat. Az irodalmi adaptációk Oscarra való jelölésének aránya azonban az első gála óta állandó – írja a Literary Hub. Adam Morgan a Chicago Review of Books 2017-es számításai alapján megállapította, hogy a legjobb film nyertesei között az adaptáció és az eredeti forgatókönyv aránya átlagosan 53 százalék a 47 százalékkal szemben.

Idén a legjobb film kategória tíz jelöltje közül öt adaptáció: az Oppenheimer, a Szegény párák, a Megfojtott virágok, az Amerikai irodalom és az Érdekvédelmi terület is könyv alapján készült.

Ami az olvasottságot illeti, a Bíborszín (The Color Purple) ismét felkerült a Goodreads bestsellerlistájára. A regény adaptációi eddig leszerepeltek: az 1985-ös film tizenegy jelölést kapott, de egyet sem tudott díjra váltani. A 2023-as musical sem igazán nyerte el a kritikusok tetszését (Danielle Brookst azért a legjobb női mellékszereplő kategóriában jelölték). Az olvasók azonban – az új zenés filmnek hála – megint felkapták a megindító regényt.

Delia Owens Ahol a folyami rákok énekelnek (Where the Crawdads Sing) című könyvéért 2022-ben valósággal megőrültek a magyar olvasók. Bár külföldön korábban is népszerű volt a regény, itthon kevésbé ismerték a sztorit – egészen addig, amíg mozifilm nem készült belőle 2022 nyarán, Daisy Edgar-Jones főszereplésével.

A filmélmény hatására a könyves csoportokban mindenki ezt kutatta, a boltokból az összes példányt elkapkodták, és új kiadás is készült a krimiből a hatalmas kereslet hatására. A hype pedig olyannyira nem csengett le, hogy az említett csoportokban máig sokan érdeklődnek a könyv után.

A TikTok-effektus

A BookTok hashtag alatt milliárdos nézettséggel mennek a videók: olvasók ezrei osztják meg érzéseiket egy-egy könyvről, ezzel pedig óriási – organikus – reklámot generálnak a köteteknek. A közösségi média (a TikTok és a Pinterest) ráadásul ismét menővé és trendivé tette az olvasást. A túlstimulált, de az öngondoskodást előtérbe helyező Z generációsok előszeretettel építik be napirendjükbe a relaxáló olvasást.

Delia Owens könyve mellett Colleen Hoover regényét (sőt regényeit) is felkapta a TikTok népe: legtöbben az It Ends with Us című, 2016-os romantikus drámát olvasták, amely 2017-ben itthon is megjelent Velünk véget ér címmel.

2019-ig a regényből világszerte több mint egymillió példányt adtak el, és mintegy húsz nyelvre fordították le. Az igazi áttörés azonban csak ezután jött: 2021-ben a könyvet – csakúgy, mint Hoover többi művét – a #BookTok közössége felfedezte. 2022 januárjában a The New York Times bestsellerlistájának élén debütált, majd az év első hat hónapjában a Publishers Weekly felnőttlistájának csúcsán állt. Az éves listát is uralta, összesen 2 729 007 példányban kelt el. 2023-ban még mindig ez volt a legkelendőbb regény, 1 292 733 darab fogyott belőle.

Az It Ends With Us több mint egymilliárd hashtaggel rendelkezik a TikTokon.

Madeline Miller Akhilleusz dala (The Song of Achilles) című regénye szintén a TikTok miatt lett bestseller. Bár a könyv 2011-ben jelent meg, tíz évvel később vált az egyik legnépszerűbb young adult, vagyis fiatal felnőtteknek szóló olvasmánnyá. 2021 és 2023 között több mint kétmillió példányt adtak el a kötetből. Ráadásul még a Pinteresten is több ezer olyan kép található, amelyet Patroklosz és Akhilleusz szívszorító szerelmi története inspirált.

A #BookTok egyik kedvenc könyve azonban kétségkívül a 2015-ben megjelent A Little Life Hanya Yanagihara tollából. Az, hogy egy könyv felkapott a BookTokon, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy irodalmilag is értékelhető, általában inkább annak folyománya, hogy könnyen emészthető és piacképes a nagyközönség számára.



Na ez a könyv minden, csak nem könnyen emészthető, és talán pont e miatt a depresszív kicsengés miatt kelti fel az olvasók érdeklődését. A sztori írásmódja hasonlít a Münchausen-szindrómához: a szerző mély és komoly fixációval kínozza karaktereit.

A kakukktojás: sorozatból sorozat

A tűz és jég dala (A Song of Ice and Fire) George R. R. Martin amerikai író öt megjelent és további két regényből álló fantasysorozata, amelyet a szerző 1991-ben kezdett írni: az első rész, a Trónok harca 1996-ban került a boltok polcaira − Magyarországon 2003-ban adták ki. Az HBO 2011-ben sorozatot készített a könyvekből, ami az első rész címét kapta, a regények pedig azóta is letörölhetetlenek az eladási listák éléről.

Bár az HBO-adaptáció bemutatása óta nem jelentek meg új darabok a sorozatból, Martin 2018 novemberében kiadta a 2022-es HBO-produkció, a Sárkányok háza alapjául szolgáló Tűz és vér(Fire & Blood) című regényt. A kétkötetes történet első része az USA TODAY listáján a 4. helyen debütált.