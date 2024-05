Meghalt Frank Stella, Amerika egyik legnevesebb művésze

87 éves korában szombaton elhunyt Frank Stella, az absztrakt műveiről ismert amerikai művész – közölte közleményben a művész képviselője. Stellát manhattani otthonában érte a halál. Felesége, Harriet E. McGurk szerint az ok limfóma volt – írja a CNN.

Nagy megtiszteltetés volt Frankkel dolgozni az elmúlt évtizedben. Figyelemreméltó az ő öröksége, és hiányozni fog

– írta közleményében Marianne Boesky, aki 2014 óta képviselte Stellát.

Az 1936-ban Massachusettsben született Frank Stella a Phillips Academy Andoverbe járt, ahol Patrick Morgan festőművésznél tanult. Ezután történelmet és festészetet tanult a Princetonon Stephen Greene és Willliam Seitz mellett, mielőtt az 1950-es évek végén New Yorkba költözött.

Stella korai hírnevet szerzett monokromatikus „fekete festményeivel”, amelyeket mindössze 22 éves korában állítottak ki a Museum of Modern Artban, és amelyek a háború utáni absztrakt mozgalomhoz való leghíresebb hozzájárulásává váltak. Stella házi festékkel és széles ecsettel fekete csíkokat készített, amelyek között egyenletesen elosztott, vékony, szabadon hagyott vászonvonalakat hagyott.

Hat évtizeden át termékeny volt, munkásságát a vegyes technika elemeivel és nem konvencionális geometrikus vásznakkal fejlesztette, hogy elmosódjon a festészet és a szobrászat közötti határ.

Elismert művei közé tartozik az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején készült, ívelt vonalakból és élénk színekből álló Protractor (Szögmérő) sorozat, valamint a 80-as és 90-es évekből származó, neonfényű Moby Dick ihlette szobrok.

Stella még bőven a kilencedik évtizedében is folytatta a művészeti alkotást, legutóbbi szobrai közül néhányat a New York-i Jeffrey Deitch Galériában állították ki. Egyik utolsó műve még mindig látható Jacksonville-ben, Floridában, a Museum of Contemporary Artban.