A makacs és magabiztos művészt most közelebbről is megismerhetjük, betekintést nyerhetünk abba, hogyan alkotott Michelangelo, és mi járt a fejében.

A British Museum új kiállítása Michelangelo életének utolsó három évtizedét tárja fel, és arra ösztönzi a közönséget, hogy ne csak a Dávid-szobor és a Sixtus-kápolna jusson az eszükbe a művészről.

A Michelangelo: the last decades című kiállítás az első olyan tárlat, amit Nicholas Cullinan, a múzeum új igazgatójaként jegyez. Ezen nem csupán az itáliai reneszánsz mester életének végső munkáit lehet megtekinteni, személyiségének elemeit is feltárják – személyes versek és levelek bemutatásával.

Zseni, mégis ember

Sarah Vowles, az Italian and French Prints and Drawings kurátora minderről így nyilatkozott az Independentnek:

Azt hiszem, sok embernek, amikor Michelangelóra gondol, automatikusan a Dávid és a Sixtus-kápolna mennyezete ugrik be. Nem veszik észre, hogy 60 évesen még majdnem 30 év dinamikus kreativitás maradt az életében.

Elmagyarázta, hogy még soha nem volt olyan kiállítás, amelyik kifejezetten ezzel a 30 évvel foglalkozott volna: „Munkája az utolsó 10 évben nagyon önelemzővé és megrendítővé vált. Úgy gondolom, hogy a tárlat lehetővé teszi az emberek számára, hogy megtudják, milyen volt emberként és művészként.”

A kurátor reméli, hogy a látogatók személyes módon tudnak majd kapcsolatba lépni Michelangelóval, mivel a kiállítás célja, hogy megmutassa az embereknek, hogy ő nemcsak a reneszánsz művészet kiemelkedő zsenije, hanem igazi ember is, aki életének különböző szakaszaiban ugyanolyan problémákkal küzdött, mint mi.

Azt akarjuk, hogy az emberek megértsék, ki volt Michelangelo, hogy olyan érzésük legyen, mintha a válla fölött néznék, hogyan is dolgozik, és megértsék, honnan származnak ezek a gyönyörű rajzok

– tette hozzá Vowles.

Kicsit más is

A kiállítás egyik fénypontja a monumentális Epifania lesz, amely először látható a karbantartás 2018-as kezdete óta. Több mint négy évszázad után először a karikatúra újra találkozik a Michelangelo életrajzírója, Ascanio Condivi által készített festménnyel.

A tárlat célja, hogy ünnepelje az általa készített csodálatos rajzokat, ugyanakkor bemutassa a kontextust, amelyben készültek, rávilágítva a művész félelmeire és sebezhetőségére. Vowles hozzátette: „Az emberek úgy képzelik el Michelangelót, mint egy nagyon magabiztos, makacs karaktert. Remélem, hogy ez egy kicsit megváltoztatja és kiegészíti a képet.”

