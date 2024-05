Óriási elismerés: munkatársunk, Gáll Anna kapta az Aranytoll Nagydíjat

Idén három kategóriában is magyar médiamunkások részesültek kiemelkedő elismerésben a Horvát Idegenforgalmi Közösség által szervezett Aranytoll Média Díjátadón. Az eseményen a legkiemelkedőbb külföldi sajtókiadványok és megjelenések készítőit díjazták, külön elismerve az előző évben Horvátországról szóló tartalmakat.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség immár

amely a legrangosabb elismerés azoknak a médiaszakembereknek, akik élvezetes módon mutatták be Horvátország turisztikai célpontjait. A díjátadó fő célja, hogy elismerje és ösztönözze a sajtó munkatársait.

Idén Dubrovnikban egy négynapos kiruccanás keretében díjazták azokat a külföldi újságírókat, bloggereket és influenszereket, akik a legjobb anyagokat készítették Horvátországról mint desztinációról az előző évben.

Az ünnepségen 15 ország 33 képviselője részesült a díjban. Az esemény kiemelt szereplője volt az a 14 VIP-szakember, akik az elmúlt 20 évben elkötelezettségükkel és munkájukkal sikeresen népszerűsítették Horvátországot mint kívánatos turisztikai célpontot globális szinten.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között adták át az Aranytoll idei Nagydíjait (Grand Prix) print és online média, tévé és rádió, illetve blogger/influenszer kategóriában.

Magyarországról három osztályban neveztek szakembereket.

Idén print/online média kategóriában Gáll Anna és Nagy Eszter, az Index.hu munkatársai érdemelték ki a Grand Prix-díjat a cikkekért, amelyekben

„Az elismerés azoké, akik az elmúlt évben kiemelkedő munkát végeztek a horvátországi turisztikai célpontok bemutatásában. Gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük az egész magyar csapat teljesítményét, amelynek tagjai Horvátország szépségeit és kulturális gazdagságát hozzáférhetővé teszik az olvasók és hallgatók számára. A díjjal kifejezzük elismerésünket és hálánkat az újságírók felé, és köszönjük az olvasótábor hűségét és érdeklődését is” – mondta a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója, Ivana Herceg.

Az Index kultúrrovatának újságíróját, Gáll Annát Dubrovnikban hívtuk fel.

Jó érzés, hogy nemzetközi szinten is elismerik, amit csinálok, főleg egy olyan témakörben, mint az utazás, ami túl azon, hogy a kedvenc hobbim, egyben szívügyem is, mert külföldi útjaim apropóján megismertethetem más kultúrákkal az olvasókat. A díjazott cikkeket ráadásul a saját élményeim alapján írtam, nem egy sajtóanyagot kellett feldolgoznom, így stílusukban, mondanivalójukban is engem tükröztek. Ezért igazán jóleső, hogy egy olyan eseményen díjaztak, amelynek az értékrendje valóban fontos számomra, és nemcsak a szakmaiság szempontjából, de a lelkemnek is kedves. Az pedig még inkább megemelte ezt az egyébként is remekül szervezett dubrovniki gálát, hogy nem csupán az online kategóriát nyertem meg, de a nagydíjat is én vehettem át. Számomra dicsőség, hogy tizenöt ország sajtómunkatársai közül választottak engem, illetve az írásaimat. Meg kell említenem, hogy Nagy Eszter salesmenedzser kolléganőmmel voltunk azon az isztriai sajtóúton, amiből a cikkek születtek – ő nyilván a maga területén, vagyis a kapcsolattartásban segítette az együttműködést.