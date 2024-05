Korbácsolásra, vagyonelkobzásra és nyolc év börtönre ítélte a bíróság a neves iráni filmrendezőt

Mohammad Rasoulof, Irán elsőszámű filmrendezője korábban már többször is ki volt téve a perzsa hatóságok zaklatásának, de most az egyik bíróság minden korábbinál keményebb büntetést szabott ki az Arany Medve díjas filmesre. Legújabb filmjét, a „The Seed of the Sacred Fig”-et jövő héten mutatják be a Cannes-i filmfesztiválon, de úgy néz ki, hogy nem lehet ott saját alkotása vetítésén.

Nemzetbiztonsági bűncselekmények elkövetésének vádjával nyolc év börtönbüntetésre és korbácsolásra ítélte egy iráni bíróság Mohammad Rasoulof elismert filmrendezőt – számolt be a CNN.

Babak Paknia, a férfi ügyvédje az X-en közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy a bíróság Rasoulof filmjeit és dokumentumfilmjeit „az ország biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének szándékával folytatott összejátszás példáinak” találta.

A bíróság meg nem határozott pénzbírságot is kiszabott, valamint elrendelte Rasoulof vagyonának elkobzását.

Mohammad Rasoulof az elmúlt években számos sikert könyvelhetett el a filmszakmában. 2020-ban a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Medvét a Nincs gonosz című filmjéért, A Man of Integrity című alkotását pedig 2017-ben Cannes-i filmfesztiválon ismerték el, és a Un certain regard díjjal jutalmazták. Az író-rendező legújabb munkája, The Seed of the Sacred Fig premierje jövő héten a franciaországi Cannes-i filmfesztiválon lesz.

A film bemutatása előtt azonban a rendező és produkciós csapata az iráni kormány nyomásával szembesült. Ügyvédje állítása szerint több színészt is kihallgattak, és megtiltották számukra az ország elhagyását. Paknia szerint egyesek arról számoltak be, hogy tisztviselők arra kérték őket, mondják meg Rasoulofnak, hogy ne mutassa be új filmjét a neves cannes-i fesztiválon.

Paknia a múlt héten arról beszélt, bizonytalan, hogy Rasoulof egyáltalán képes lesz-e Cannes-ba utazni, hogy részt vegyen saját filmje vetítésén.

A Human Rights Watch szerint 2022-ben egy iráni bíróság már egy év börtönbüntetésre ítélte Rasoulofot, és két évre eltiltotta a filmezéstől a „rendszer elleni propaganda” vádjával. Az iráni hatóságok korábban többször letartóztatták a filmest, és munkái miatt elkobozták az útlevelét is.

Az Iráni Független Filmes Szövetség közleményben bírálta az ítéletet.

Az igazságszolgáltatás Mohammad Rasoulof ellen hozott ítélete ismét bebizonyította, hogy a törvény csak a makacsság és a bosszú játszótere a kormányzati joggyakorlattal szennyezett jogrendszerben

– áll a közleményben.

A közlemény szerint a független és szabadságszerető operatőrök elítélik az igazságszolgáltatás Mohammad Rasoulof ellen hozott érvénytelen ítéletét, és kiállnak mellette és minden olyan művész mellett, aki gúnyt űznek a kormányzati cenzúrából.