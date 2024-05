A sógun sztárja visszatér a második évadban

Hiroyuki Sanada, az FX limitált sorozatának, A Sógunnak a sztárja és producere visszatér Lord Yoshii Toranaga szerepében, mondták el különböző források a Deadline-nak. Sanada karakterének útja be van biztosítva, mégpedig, hogy Sógunná váljon, és Japánt a béke korszakába vezesse a James Clavell regényének karakterein alapuló folytatásban.

A többi elem kidolgozása még folyamatban van, és az üzletek véglegesítése is most történik az FX azon törekvésének részeként, hogy A Sógunt a limitált sorozat nagy kereskedelmi és kritikai sikerének fényében egy második évaddal vigye tovább. Az erőfeszítések végeredménye határozza meg, hogy A limitált, vagy drámasorozatnak minősül-e a jövőben, ami a 2024-es Emmy-díj miatt lehet érdekes.

A sztrájkok miatt késve jelentek csak meg a folyamatban lévő sorozatok új évadai, amik arra késztették a hálózatokat és a platformokat, hogy korlátozzák a művek hosszát. A drámasorozatok mezőnye idén gyengébb a szokásosnál, míg a limitált alkotások versenye, amelyben a Sógun az éllovas, az egyik legversenyképesebb, amit valaha Emmyre neveztek.

A Sógun a kezdetektől fogva a drámasorozatok kategóriájába akar tartozni, és sikerülhet is neki, ha időben döntés születik a lehetséges második évadról, hogy beadhassák az Emmy-jelentkezést. A források szerint nincs még minden a helyén a folytatással kapcsolatban, de a Sanadával kötött megállapodás nagyszerű kezdet.

A főszereplőként feltűnő Sanada áll a történet középpontjában az első évadban, ahol Toranagát, a briliáns stratégát alakítja, aki azt tervezi, hogy megdönti a feudális Japánban működő elnyomó rendszert és egyesíti az országot.

Hat éve készül több kontinensen, a Justin Marks és Rachel Kondo által írt sorozat. A premierje előtt John Landgraf, az FX elnöke azt mondta: reméli, hogy jól fog sikerülni, így ő és csapata több nagyszabású és nagy költségvetésű sorozatot készíthet.

A sorozatot hat nap alatt kilencmillióan nézték meg és hatalmas sikert aratott a közönség és a kritikusok körében is, éppen ezért szeretnék folytatni. A veterán színész-producer Sanada termékeny karrierje során látható volt a John Wick 4. részében, a Bullet Train-ben és a Zack Snyder Army of the Dead-jében.