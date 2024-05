Amikor Sean Bean neve egy kosztümös produkció stáblistáján felbukkan, A Gyűrűk Ura és a Trónok harca után az ember önkéntelenül is elgondolkozik rajta, hogy vajon ebben az újdonságban is fűbe harap majd a színész karaktere? Elvégre a 65 éves angol sztár kis túlzással abból csinált karriert magának, hogy 2024-ig bezárólag majdnem 25 filmben és sorozatban halt meg a kamerák előtt. A Shardlake című új tévészéria mégse csak ezért érdekes, hanem mert két, egymással ritkán találkozó zsánert vegyít magába: a történelmi drámát és egy feszült, sötét hangulatú krimit. Tehát tulajdonképpen a Disney+-on május 1-jén debütált Shardlake egy kosztümös nyomozós sorozat, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.

Ami a sztoriját illeti, a Shardlake-ben egyszerűségnek mondjuk nyoma sincsen, egy olyan alaphelyzetbe ejtenek bele minket a készítők in medias res, hogy még az Agatha Christie-n pallérozódott nézőknek se lesz egyszerű dolguk, ha önjelölt detektívet akarnának játszani. A sorozat szerint, a C. J. Sansom által jegyzett Kard által című regényhez hasonlóan a 16. századi Angliában járunk, Boleyn Anna lefejezése után nem sokkal, amikor VIII. Henrik az egyház fejévé nevezi ki magát, a katolikus egyház tagjaira pedig nehéz idők várnak, hiszen a hatalmaskodó Thomas Cromwell megbízottakat küld szét, hogy az ország kolostoraiban vizsgálódjanak. Igen ám, de az egyik ilyen küldöttet, Robin Singletont lefejezve találják a Szent Donát monostorban. Ekkor jön a képbe a testileg deformált, de éles elméjű ügyvéd, Matthew Shardlake (Arthur Hughes), akit maga Cromwell (Sean Bean) bíz meg fontos feladattal, azzal, hogy járjon a végére a gyilkosságnak.

Shardlake nem egyedül vág neki az útnak, amolyan jó zsaru-rossz zsaru dinamikára pályázva vele tart a piperkőc és nagyszájú Jack Barak (Anthony Boyle), akinek nem túl ügyesen titkolt szándéka, hogy Cromwell ügynökeként okot találjon a Szent Donát bezárására. Az érdekes ebben a sorozatban, már a nem megszokott történelmi körítést leszámítva, hogy a két főhős közül nehéz megmondani, hogy ki az elviselhetetlenebb. Szóval, lehet, hogy inkább rossz zsaru-még rosszabb zsaru párosításról beszélhetünk Shardlake-ék esetében. Lényeg a lényeg, hogy Arthur Hughes remekül hozza a szarkasztikus, mindig morcos ügyvédet, mellette pedig egyfajta fékevesztett Watsonként ügyeskedik a Manhuntban és A levegő uraiban is látott Anthony Boyle, aki valami egészen gyors tempóban az egyik legfelkapottabb fiatal tévésztárrá avanzsált mostanra.

Tisztán látszik, hogy a készítő Stephen Butchard jócskán belekóstolt már abba, hogyan kell történelmi regénysorozatot kisképernyőre vinni, elvégre a showrunner egy iszonyatosan szórakoztató adaptációt csinált Az utolsó királyság címmel a Bernard Cornwell által írt Angolszász históriákból is, és a Shardlake-regények első részén alapuló új szériájával se vall szégyent. Igaz, hogy nagyon rövid a tévés verzió, mindössze négy epizód, és a mindig borongós, már-már komikusan darkosra vett fényképezésével meg nem mondanánk, hogy a stáb részben Magyarországon forgatott, a kidolgozottnak érződő szereplőknek, és az intrikus történetvezetésnek köszönhetően mégis azon kapjuk magunkat, hogy ottragadunk a tévé előtt.

Sean Bean rideg, markáns, ugyanakkor folyamatosan ott áll fenyegető atyai figuraként a két fiatal főhős fölött, és hajtja őket, hogy tegyenek pontot az ügy végére, míg a már méltatott duó, Arthur Hughes és Anthony Boyle folyamatosan falakba ütköznek a kolostorban. Nem csak azért, mert szövevényesnek bizonyul a gyilkosság, és újabb bűntények történnek rövid idő alatt a Szent Donátban, hanem a szerzetesek se könnyítik meg a dolgukat, akik összezárnak, titkolóznak. Egy dolog azonban bizonyosnak tűnik, a csuhások között van a tettes.

Öldöklés, levágott fej akad a Shardlake-ben, de aki Trónok harca-méreteket öltő 18+-os szórakozást keres ebben a Disney+-sorozatban, az csalódni fog.

A Shardlake egy olyan korszakba kalauzol, amit más sorozatokban már láthattunk, például a szexuálisan túlfűtött Tudorokban, amely VIII. Henriket és a királyi afférokat mutatta be. Attól a szériától, és a manapság népszerű, puccos királyi udvarokba kalauzoló sorozatoktól (Bridgerton, Sarolta királyné, The Buccaneers) eltérően a Shardlake viszont bevállalja, hogy a játékidő nagy részében a Szent Donát – egyébként erősen klausztrofób érzetet kiváltó, szűk folyosóin marad inkább, kosztümös thrillerré válva, ahol maszkos őrültek rohangálnak, és senkiben nem lehet megbízni.

Annak ellenére, hogy tényleg mindössze négy epizódról van szó, a sztori alapos, és meglepő módon lassan csordogáló. Bravúr az írók részéről, hogy a limitált játékidő ellenére is megtalálták annak a lehetőségét, hogy a könyv sarokpontjait beleírják a tévéadaptációba, Shardlake egyik visszaemlékezése különösen viszi a pálmát, amikor arra gondol vissza a nyomozó ügyvéd, hogy anno az egyház miért nem engedte a soraiba. Elgondolkoztató pár mondatos dialógus, amitől az embernek kedve támad elővenni a könyvet. Tragédia, hogy az eredeti szerző, C. J. Sansom éppen pár nappal a Shardlake bemutatása előtt hunyt el súlyos betegségben, befejezetlenül hagyva a regényszériát, és ő maga sem érhette már meg a premiert.

A Shardlake ritkán látható műfaji ötvözet, amely a Tőrbe ejtve és a Kenneth Branagh-féle Poirot-filmeknek fityiszt mutatva merészkedik ismeretlen területre, már ami a whodunnitokat illeti. Ha már Branagh-ot említjük, jó azt is megjegyezni, hogy 2007 táján még úgy volt, hogy ő hozza tető alá a Shardlake-et is. Szerencsére ezt megúsztuk, ahogy azt is, hogy a Kard által című első könyvet szappanoperává silányítsák. A Shardlake jóval közelebb áll hangulatában Az utolsó királysághoz, még úgy is, hogy nyilvánvalóan Uhtred sztorija mellett nem tud labdába rúgni, de olyan szárazzá sosem válik, mint egy történelemóra.

7/10

A Shardlake teljes első évada magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on.