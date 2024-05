Egyszeri és megismételhetetlen előadás Tompos Kátya támogatására

Jórészt meglepetés lesz az a műsor, amelyet a Szegedi Nemzeti Színházban láthatnak a nézők a Szeretünk, Kátya címmel megrendezett gálaesten, hiszen a pontos programot a színház sem tette közzé a honlapján.

Az est során Kátya neves színművész és zenész barátai, kollégái lépnek fel egy egyszeri és megismételhetetlen előadás keretében, hogy a közönséggel összefogva és a Szegedi Nemzeti Színház támogatásával egy jótékonysági gálaest keretében segítsék Kátya Magyarországon nem elérhető gyógykezelésének megvalósulását

– írják az est ismertetőjében.

A gálán Udvaros Dorottya, Für Anikó, Hrutka Róbert, Falusi Mariann, Peller Anna, Dolhai Attila, Wégner Judit, Szőcs Artur, Zöld Csaba, Kalmus Felícián, Szemenyei János, Szélpál Szilveszter, Poroszlay Kristóf, Máthé Beáta és a Swing à la Djangolép fel, a zenei rendező Hrutka Róbert.

Elképesztő, milyen szeretettel és odaadással készülnek a kollégák. Mindenki olyan produkciót ad elő, ami rá jellemző, ami a leghitelesebben adja vissza a művészetét, így a közönség mindenkitől egyfajta »best of« válogatást kap. Lesz könnyű- és komolyzene, népzenei motívumok, és sokan az ország másik végéből érkeznek az előadásra

– nyilatkozta az Index megkeresésére Hrutka Róbert. A zenei szerkesztő elmondása szerint a jótékonysági gálaest ötlete szinte önálló életre kelt, máshol is szerveződnek koncertek Tompos Kátya támogatására, hiszen nagyon sokan szeretik őt. Minderről ő is tud, a közönség, a támogatók üzenetei eljutnak hozzá, érzékeli a felé áradó szeretetet.

Zenei gálaest

A május 25-i gálára két nap alatt elfogytak a jegyek, így telt ház lesz a hatszáz férőhelyes színházteremben. A jegyeket 19.500, 14.500 és 9500 forintos áron értékesítették, és – a színháztól kapott tájékoztatás szerint – ezért egy szép és tartalmas, kétfelvonásos műsort kap a közönség, amelyen Udvaros Dorottya és Für Anikó énekel és verset mond, elhangoznak részletek a Pillangókisasszony című Puccini-operából, és fellépnek Tompos Kátya volt csoporttársai (Dolhai Attila, Szemenyei János, Peller Anna) is.

A jótékonysági gálaest teljes bevételét a Junior Prima és Jászai Mari-díjas színművész gyógykezelésének támogatására fordítják, a megvásárolt jegyekből származó bevétel a Fábián Juli Emlékalapítvány által Tompos Kátya gyógykezelésére létrehozott alapba kerül.

Köszönet a támogatóknak, az orvosoknak

„Bizonyára sokatoknak feltűnt, hogy Tompos Kátya két éve nem látható színházakban, koncerttermekben, és eltűnt a média látómezejéből is” – írtuk korábban a Fábián Juli Emlékalapítvány Facebook-oldalán olvasható bejegyzést idézve. Ennek oka egy daganatos betegség – a „világot jelentő deszkákat” már csak egy-egy felolvasóest erejéig látogathatta, amíg pillanatnyi állapota ezt megengedte, írták.

„Kátya a daganatos betegségek egy olyan ritka válfajában szenved, amelyhez a legmegfelelőbb kezelés Magyarországon nem elérhető. Külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisai az állam által nem finanszírozottak, az eddig felmerült költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget” – írták a posztban.

A színésznő kérésére eddig a pillanatig kizárták a nyilvánosságot, ám eljött az idő, hogy a nagyközönséghez forduljanak segítségért. Ekkor hirdették meg Szeretünk, Kátya címen a jótékonysági gálát.

Kátya az utolsó pillanatig a nyilvánosság teljes kizárása mellett igyekezett minden lehetőséget megragadva gyógyulni, küzdeni, de egyedül elérte a határait

– írták egy későbbi bejegyzésben, amelyben köszönetet mondtak a rengeteg támogatásért.

A színésznő közösségi oldalán köszönetet mondtak Tompos Kátya kezelőorvosainak és az egészségügyi dolgozóknak is. Emellett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK) is hálásak azért, hogy finanszírozták a kezeléseket és a gyógyszerekkel összefüggő költségeket, mindemellett köszönetet mondtak a Centrál Színház csapatának és a Tompos Kátya mellett álló barátoknak, kollégáknak is.