Ákos kiosztotta Majkát, miután a rapper kritizálta a Petőfi Zenei Díjat

Minden hazai zenei díj esetében másfajta kritériumok alapján, különböző zsűri bevonásával döntik el, kiknek ítélik oda az év legjobbjainak járó díjakat. Hazánkban több, a könnyűzenében jelentős elismerést is kaphat egy alkotó éves szinten, stílustól és körülményektől függően. Ugyanakkor nem minden alkotó elégedett a zsűri döntésével. 2023-ban Lil Frakk és Fluor Tomi adtak hangot aggályaiknak a Petőfi Zenei Díj akkori nyerteseivel kapcsolatban, idén pedig Majka fejezte ki nemtetszését, amire most Ákos is reagált.

Igen, mi is tudjuk: a zene szubjektív, így egy zenei díj grémiuma is különböző szempontok alapján választhatja ki díjazottjait. E szempontok egészen addig nem lesznek egyértelműen kiszámítható, objektív kritériumok, amíg alapjukat nem a lejátszási számok vagy az eladott lemezek jelentik.

Magyarországon több könnyűzenei elismerés is létezik, de ezek közül kiemelt népszerűségű és jelentőségű a Petőfi Zenei Díj, a Fonogram – Magyar Zenei Díj és az Artisjus-díj. A Petőfi Zenei Díj, amit az MTVA-csoport közvetít – idén is a Duna TV és a Petőfi Rádió élő adásában ismerhették meg a díjazottakat az érdeklődők – még 2016-ban indult, akkor az aktuális, legpopulárisabb hazai előadókat felsorakoztatva.

Tavaly és idén kritikus hangok szólaltak meg a díjazottak névsorát látva, akik nem értettek egyet az adott elismertekkel. 2023-ban Lil Frakk és Fluor Tomi is felszólalt, hogy a díj jelentősen vesztett abból, amit képviselnie kellett volna, miközben az aktualitása is kezd elsikkadni. Akkor Lil Frakk úgy fogalmazott:

Én is, mindenki buborékban van, de az egész Petőfi Zenei Díj olyan, mint egy alternatív valóság. Év énekesnője: Tóth Gabi xd.

Fluor Tomi 2023-ban arra hívta fel a figyelmet, hogy az egész Petőfi Zenei Díj az ő ötlete nyomán indult el még 2016-ban, egy korábbi Ripost-cikket is újraosztott a rapper.

Emellett annyit fűzött hozzá 2023-ban a díjhoz egy másik bejegyzésben: „Megveregetik egymás vállát az elvtársak, a popzene meg közben elszalad, és bizonyít úgy igaziból is. Mert az, sajni, demokratikus és liberális.”

A két előadó idén sem volt elragadtatva a kiosztott díjaktól. Lil Frakk szarkasztikusan annyit posztolt: „Elképesztően aktuális ez a díj továbbra is.” A bejegyzést Fluor Tomi is továbbosztotta.

Megindult a feszülés

Majka, aki korábban már többször fogalmazott meg kritikát a Petőfi Zenei Díjjal kapcsolatban, és sérelmezte azt is, hogy az ő produkciójuk nem kapott elismerést, szimplán annyival kommentelte az estet, hogy „viccország”. Tette ezt úgy, hogy megosztotta a 24.hu cikkét, aminek borítóképén Ákos – az idei, év koncertje díj nyertese – látható.

Erre Ákos sem volt rest, nem sokkal később hosszú kommentet fűzött a rapper posztjához, amelyben arról írt, hogy kemény munkájáért kapta az elismerést, régóta nem vágyik díjakra, de elege van az ellenségeskedésből.

36 évnyi munkám során még soha nem kommentáltam senki díja kapcsán negatívan. Soha nem szóltam vissza, ha valaki támadott, pedig volt ilyen sokszor, köztük durva, aljas, nemtelen dolgok is. Megszámlálhatatlan gratulációt küldtem embereknek a hosszú évek során, ha komoly teljesítménnyel találkoztam, olykor általam személyesen nem is ismert embereknek. Sokszor írtam megemlékezést, és sajnos már nekrológokat is. Mindeközben jómagam soha nem támadtam senkit, de ezt persze csak ritkán szokták észrevenni. Régóta nem vágyom díjakra, nem ez határozza meg az életemet. Van belőlük egy kazalnyi, eszembe nem jutna küszködni egy újabbért. Számomra a munkámat értő és értékelő közönség visszajelzése a döntő ebben a műfajban

– fogalmazott Ákos. A bejegyzést később így folytatja:

„A Petőfi Zenei Díjat a tavalyi, jubileumi HARMINC ÉV-koncert kapta, amely a három évtizedes szólópálya dalaira épült, a Győri Filharmonikusokkal és a pécsi VoiSingers kórussal adtuk elő. A koncert felvételéből készült tripla LP és dupla CD az eladási listák első helyén nyitott, és még a múlt héten is első volt, majdnem két hónappal a megjelenése után [...] Mindezt azért írtam le – remélve, hogy valaki végigolvassa –, hogy megpróbáljam érzékeltetni: az ellenségeskedésnek semmi értelme. Emberszámba veszem azt is, aki – ki tudja, milyen impulzusok alapján – elutasít. Akkor is, ha ő engem nem vesz emberszámba. Itt már rég nem rólam van szó, hanem mindannyiunkról. Remélem, lesz, aki megérti.”

Eltérő minták

Hogy Majka kritikája kimondottan Ákosnak szólt, vagy szimplán a díjat bírálta, ez nem egyértelmű, mindazonáltal az énekes-dalszerző már harmadjára kapta meg az elismerést – első alkalommal még 2016-ban, a díj alapításának évében.

Az igazi kérdés azonban – amit Fluor Tomi és Lil Frakk is felvetett –, hogy mennyire vesztette aktualitását a Petőfi Zenei díj.

Amennyiben összehasonlítjuk a Fonogram- és Artisjus-díjasok idei névsorát a Petőfiével, érdekes dologra lesz figyelmes az ember. Szinte egyáltalán nincs átfedés – a 4S Street az egyetlen, amit a Fonogram is díjazott. Ugyanez a tendencia igaz a 2023-as évre is, és 2022-től visszafelé kezd el kialakulni egy egységesebb minta több metszésponttal – még ha itt-ott éveltolódások is vannak.

Természetesen nem cél, hogy minden díjátadó ugyanazokat a neveket emelje ki

– hisz az a kiszámíthatóság, ami néhány internacionális, nagy díjátadót jellemez, voltaképp unalmassá és részben céltalanná is teheti az egész díjazási rendszert –, de érdekes kérdés, hogy vajon milyen szempontok alapján választják ki a zsűritagok az adott év legjobbjait. Persze rádiós közegben az olyan előadók, mint Pogány Induló – az Artisjus és a Fonogram is díjazta idén –, akik nem mindig korlátozzák magukat a szofisztikát nyelvezetre, nehezebb alappal indulnak, ugyanakkor a társadalomra gyakorolt hatásuk elvitathatatlan.

(Borítókép: Ákos és Majka. Fotó: Gorondy-Novák Edit, Papajcsik Péter / Index)