22 évet ült a halálsoron, mire kiderült, hogy ártatlan

A lengyel és magyar felmenőkkel bíró Adrien Brody először bizonyíthat az Egyesült Királyság fővárosában mint színházi színész. Feladata nem lesz könnyű, hiszen Nick Yarris hányatott életútját kell a közönségnek bemutatnia. Yarris fiatalon különféle függőséggel küzdött, bevallása szerint szexuális abúzió áldozata is. Tinédzserkorában rengeteg apró törvényszegést követett el, azonban húszévesen fordultak nála igazán rosszra a dolgok.

Egy barátjával beállva megfújtak egy autót, a zenét bömböltetve furikáztak a városban, amikor a rendőrök lekapcsolták őket. Yarris, aki a volánnál ült, ellenállt a rendőri intézkedésnek, majd dulakodni kezdtek. Eközben a rendőr fegyvere kioldódott, elsült, a fiatal fiút pedig letartóztatták és hivatalos személy elleni gyilkossági kísérlet vádjával, és 1981-ben sittre vágták.

Rossz döntés, hosszú börtönévek

Noha később felmentették a vád alól, Yarris a hűvösön töltött idő alatt úgy hitte, életfogytiglant kap, ezért különleges „szökési tervet” eszelt ki. Meglátott az újságok címlapján egy emberrablási, nemi erőszaki, gyilkossági esetet, és ötlete támadt. Azt állította a rendfenntartóknak, hogy tudja, ki az elkövető. Megvádolt egy személyt, akiről úgy tudta, hogy nemrég meghalt, azonban kiderült, nagyon is él, és semmi köze nincs az esethez.

Ezután Yarrisból lett az elsődleges gyanúsított.

Nem telt bele sok időbe, a bíróság elé vitték, szinte azonnal bűnösnek kiáltották ki, majd halálra ítélték. Yarris, miközben egyik helyről a másikra szállították, megszökött a fogságból, ám mintegy egy hónappal később feladta magát. Úgy döntött, tisztázza nevét.

Számos alkalommal fellebbezett és támadta meg az ítéletet, de szinte minden próbálkozása kudarcba fulladt. Ő volt az első olyan halálsoron lévő elítélt, aki DNS-vizsgálatot kért. Két sikertelen próbálkozást követően a 2003-as teszt bebizonyította, hogy ártatlan, és két ismeretlen férfi az elkövető.

Miután a korábbi szökési ügyét tisztázták, szabadon engedték.

Yarris négyszer házasodott – első feleségét a börtönben ismerte meg –, ezen kívül pedig született egy lánya. A börtön után is nehezen találta a helyét, számos apró kihágást követett el, és egy ízben még a börtönbe is visszatért egy hónapra – lopás miatt.

Történet, ami hozzánk szól

Életéről könyv, memoár és dokumentumfilm készült, most pedig színpadi műként láthatja a közönség. A főszerepet az Oscar-díjas Adrien Brody játssza majd, aki 2002-ben világrekordot állított fel a legfiatalabb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjjal,

amit 29 évesen kapott meg A zongorista című filmben nyújtott alakításáért.

A darabot a Donmar Warehouse-ban mutatják be októberben, a címe The Fear of 13 lesz – amely megegyezik a Yarris életéről készül memoár és dokumentumfilm címével is. A Lindsey Ferrentino által írt színpadi művet Justin Martin rendezi.

A BBC ehhez kapcsolódóan így idézi Brodyt: