Budapestre jön Nick Carter, a Backstreet Boys sztárja

A Who I Am elnevezésű világ körüli turnéja keretében érkezik Budapestre Nick Carter, minden idők legsikeresebb fiúbandája, a Backstreet Boys tagjaként híressé vált popszupersztár.

A turné tavaly októberben kezdődött az Egyesült Államokban, és 2024-ben Kanada, az USA és Európa számos országa mellett augusztus 1-én megérkezik Budapestre, a Vasúttörténeti Parkba.

Százharminc millió példányt meghaladó lemezeladásával, rekordokat döntő turnéival, toplistás slágerek hosszú sorával, a kilencvenes évek elején formálódott énekescsapat minden idők legsikeresebb és legkeresettebb fiúbandájaként írta be nevét a világ poptörténelmébe. A Backstreet Boys 1999-ben az egyik legnagyobb, 60 millió dolláros lemezszerződést írta alá. Kaptak öt Grammy-jelölést, valamint számos díjat, köztük van a Billboard Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards, RIAA Awards, People’s Choice Awards és egy tiszteletbeli csillag az ikonikus Hollywood Walkon.

Nick Carter mindössze 12 éves volt, amikor az ikonikus fiúbanda tagja lett a Backstreet Boys legfiatalabb énekeseként. A csapat a mai napig számos világ körüli turnén vett részt, telt házas koncertek jelzik a fiúk útját szerte a világban. Carter azonban szólóban is komoly sikereket tudhat magáénak.

2002-ben Now or Never című debütáló albumával indította szólókarrierjét, ami rögtön előkelő helyet kapott a Billboard 200 listán, és arany minősítést az Egyesült Államokban, Japánban és Kanadában is. Azóta Carter további két szólóalbumot adott ki: az I'm Taking Offt 2012-ben és az All Americant 2016-ban. 2023-as kislemeze, a Hurts to Love You több országban került fel különböző slágerlistákra, és az Egyesült Államokban és Kanadában is az élre került.

2023-ban Carter a Backstreet Boysszal turnézott, de 7 év után ismét turnéra indult szólóban is. A jegyértékesítés június 28-án 10 órától indult el a www.nickcarter.hu oldalon.