Joe Carnahan rendezi a filmet, ami mögött a két színész és jóbarát produkciós cége, az Artists Equity áll.

A RIP angol címen futó thriller vetítésének jogait a Netflix szerezte meg. Damon és Affleck együtt játszanak majd a filmben, aminek a producerei is, de további részletek még nem ismertek az alkotásról. Az viszont már kiszivárgott, hogy a forgatást ősszel kezdik és a várakozások nagyok, hiszen mind a két színésznek óriási rajongótábora van (kivéve Jennifer Lopez), közös munkáiknak pedig még nagyobb.

Gondoljunk csak a Good Will Huntingra vagy a legutóbbi kosaras témájú Air-re, amit Affleck rendezett. De nemrég egy Dunkin' Donuts-reklámban is felbukkantak a Super Bowl-nézők nagy örömére.

Az Artists Equity további projektjei közé tartozik Affleck 2016-os A könyvelő című filmjének folytatása is, Cilian Murphy Small Things Like These című drámája és Matt Damonnek Ben Affleck öccsével, Casey-vel forgatott The Instigators-a, amit augusztusban mutatnak be.

Joe Carnahan neve a Ray Liottával forgatott Narkó forgatókönyvéből lehet ismerős, de a Feketelista sorozatban is producerkedett, és ő írta a Zsarubutik és a Füstölgő ászok című filmek történetét is.