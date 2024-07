Kiszivárgott Donald Sutherland halotti anyakönyvi kivonata

Mint megírtuk, június 20-án hosszan tartó betegség után 88 éves korában halt meg Donald Sutherland Primetime Emmy- és kétszeres Golden Globe-díjas kanadai színész. Halálának körülményei kapcsán eddig semmilyen információt nem hoztak napvilágra, ám a Daily Mail által megszerzett, hivatalos halotti anyakönyvi kivonat másolatából több részlet is kiderült.

Ahogy a dokumentumban szerepel, a színész a Miami Egyetem VITAS hospice osztályán hunyt el. Sőt, azóta már el is hamvasztották a miami Van Orsdel krematóriumban. Az iratban neje, az özvegyen maradt 76 éves Francine Racette mindemellett jelezte, hogy a temetését Miamiban szeretnék tartani.

Ahogy ismert, Donald Sutherland élete során sok kasszasikert hozó alkotásban szerepelt, ám fiatalon szobrász szeretett volna lenni, majd szülei unszolására mérnöki pályára ment. A Torontói Egyetemen ismerkedett meg a színjátszással, első kisebb szerepét Edward Albee The Male Animal című alkotásában kapta még elsőévesként. Végül a színpadot annyira megkedvelte, hogy mérnök és dráma szakos diplomát is szerzett az intézményben. Az első filmes castingján 1962-ben vett részt, majd 1963-ban az első szerepét is megkapta a mozivásznon a The World Ten Times Over című brit romantikus drámában. Ez azonban nem hozta meg az áhított sikert, így ügynöke azt javasolta, hogy próbáljon szerencsét Hollywoodban.

A színész az 1960-as évek közepén át is tette székhelyét Los Angelesbe, 1967-ben megkapta Vernon Pinkey őrmester szerepét A piszkos tizenkettő című háborús akciófilmben, ami felhelyezte őt a térképre. Szerepelt többek között a Klute, a Ne nézz vissza!, az Átlagemberek, a Casanova, a Buffy, a vámpírok réme és a Büszkeség és balítélet című alkotásokban. Továbbá ő alakította Coriolanus Snow elnököt az Éhezők viadala-filmekben. Bár Sutherland sok elismert filmben tűnt fel, őt sosem jelölték Oscar-díjra, így kárpótlásképp az amerikai filmakadémia 2017-ben életműdíjjal tüntette ki.