Átalakul a Sziget Fesztivál, itt vannak a részletek

Hasonló helyszín még a FutureGrounds zóna, amely tematikus beszélgetéseket fogad a fesztivál hat napja alatt, miközben különféle szociális üzeneteket próbál közvetíteni. Itt a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, a népszerű Civil Sziget, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land kapott helyet.

A Milestone Intézet szervezésében, a Think for Tomorrow programsorozat keretén belül hazai és nemzetközi előadók beszélnek vitás kérdésekről. Itt közös gondolkodásra, véleménycserére és kreatív alkotásra hívják a Sziget látogatóit workshopokkal, beszélgetésekkel és különleges vetítésekkel. A témakörök közt lesz többek közt szó a kiégés, az intimitás, a megváltozott online tartalomfogyasztás vagy a klímakatasztrófa kérdésköréről is.

Interaktív

A 2024-es Civil Szigeten számos szervezet mutatkozik be. Ilyen többek közt az Életrevaló Egyesület, amelynek fő célja, hogy mentálisan, szociálisan, vagy bármilyen okból krízishelyzetbe került, veszélyeztetett gyermekek, fiatalok, családok részére nyújtson segítséget. Képviselteti magát a Fenntartható Demokráciáért Egyesület, amely „újságíró szimulációs” programján interaktív játékokon keresztül ismerhetjük meg a hiteles információszerzés módszereit. Jelen lesz továbbá a Greenpeace, amely VR-szemüvegen és plakátokon mutatja meg,

hogy mennyire szélsőséges időjárás várhat ránk, ha nem változtatunk.

Idén ellátogathatunk az XS Landre is, amely különleges programokkal várja a fesztiválvendégeket. Az interaktív élményparkban több fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet közreműködésével, az általuk kifejlesztett és működtetett játékokon keresztül ismerhetik meg a látogatók a fogyatékkal élők mindennapi kihívásait. A szervezők személyes élményeken keresztül, játékos formában szeretnék elérni a fogyatékos személyekkel szembeni társadalmi attitűdváltást.

Az élménypark mellett működik akadálymentes WC és fürdőkonténer az Easy XS Campingben, amellyel a szervezők azokra is gondoltak, akiknek speciális segítségre van szükségük a kikapcsolódáshoz.

2024-ben augusztus 7. és 12. között tartják a harmincadik Sziget Fesztivált. Az eseményen a számos előadás és interaktív program mellett (a zenei palettát tekintve) fellép többek közt Halsey, Martin Garrix, Fred again.., Skrillex, Kylie Minogue, és Liam Gallagher is.