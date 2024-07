Legendás trió állhat össze újra az idei Sziget Fesztiválon

A 2023-as Coachella után ismét együtt léphet színpadra a Fred again.., Four Tet és Skrillex alkotta trió, azonban ezúttal a Sziget Fesztiválon. Idén ugyanis augusztus 12-én mindhárom előadó tiszteletét teszi az eseményen, Skrillex ráadásul Fred again.. előtt lép fel a Nagyszínpadon, míg Four Tet a Revolut Stage-en fogja zárni az estét, így könnyen meglehet, hogy közösen is látjuk őket.

30. alkalommal rendezik meg idén a Sziget Fesztivált, amelynek főfellépői között lesz többek között Kylie Minogue, Sam Smith, Halsey, Stormzy, Skrillex és Liam Gallagher, akik mind a Nagyszínpadot fogják birtokba venni. Rajtuk kívül elsőként lép majd fel nálunk Fred again.. és Four Tet, akik mind az elektronikus zenei szférát erősítik. A két előadó ráadásul közeli kapcsolatot ápol Skrillexszel, akiket egy napon, augusztus 12-én láthat majd a magyar közönség – annyi különbséggel, hogy Four Tet nem a Nagyszínpadon, hanem a Revolut Stage-en fogja pörgetni a lemezlejátszót. Elsőként Skrillex kezdi a sort a kora esti órákban, majd Fred Again.. követi őt a színpadon, és 15 perccel a koncertje vége után áll közönség elé Four Tet. Ez azért fontos részlet, mivel a trió a tavalyi Coachellán egy közös szettel zárta az eseményt, így tekintve, hogy a koncertjük időpontja nem ütközik egymással, elképzelhető, hogy a Sziget Fesztiválon is így lephetik meg a fesztiválozókat.

A felek 2023 januárjában egyébként már három koncertet adtak együtt különböző londoni helyszíneken, illetve a New York-i Madison Square Gardenben és a Times Square-en. Sőt, 2022-ben közös daluk is megjelent Baby again.. címmel, illetve Fred again.. és Skrillex már nem egy slágert gyártottak közösen. Amennyiben nem hallott volna még az előadókról, vagy nem ismerné kellően a karrierjüket, amelynek megkoronázásaképp idén a fesztivál headlinerei lehetnek, hadd mutassuk be őket.

A három előadó közül a kilencszeres Grammy-díjas Skrillex a legismertebb, aki ráadásul már nem először jár hazánkban, fellépett többek között a VOLT Fesztiválon, ahogy a Szigeten is korábban. A 36 éves, Sonny John Moore néven Los Angelesben született előadót szülei barátai adoptálták, amit csak 15 éves korában tudott meg. Erre az időszakra tehető az is, amikor beszippantotta őt a zene, és előbb a punkkoncertek, majd a rave kultúra nyűgözte le őt. 2004-ben a From First to Last banda tagja lett, ami kezdetben csak gitárosként akarta alkalmazni őt a debütáló lemezükön, ám mikor meghallották, hogy énekel, inkább frontembernek nevezték ki. Az együttesnek két albuma is megjelent, illetve több turnén vettek részt, ám az előadó hangproblémákkal küzdött, így a koncertsorozatot berekesztették. Egészségügyi gondja miatt végül műtéti beavatkozásra szorult, majd bejelentette, hogy inkább szólókarrierbe kezdene.

2009-ben kiadta Gypsyhook című albumát, turnézott a Hollywood Undeaddel, ez idő alatt kezdett Skrillex néven producerként dolgozni és fellépni Los Angeles környéki klubokban. Saját bevallása szerint ez a becenév semmit nem jelent, a neten találkozott vele, azt megelőzően pedig a Twipz nevet is használta. A debütáló kislemeze Skrillexként 2010-ben debütált, majd producerként tevékenykedett a Bring Me the Horizon harmadik stúdióalbumán. Az év végén országos turnéra indult deadmau5-szal, második kislemezét is kiadta, illetve elindította lemezkiadó cégét, az Owslát. A Daft Punk 2015-ös, Unchained című dokumentumfilmjében úgy fogalmazott, akkor találkozott először az elektronikus zene ezen formájával, amikor a duó szettjét hallotta a 2006-os Coachellán.

Világhírnévre törése a 2010-es évekre datálható, amikor is a Bangarang című dallal robbant be a köztudatba. Később Boys Noize-zal és Diplóval zenélt duóként, előbb Dog Blood, majd Jack Ü néven. Utóbbi együttműködés eredménye például a Where Are Ü Now nevezetű, Justin Bieberrel karöltve készült sláger. Mellettük sok más előadóval dolgozott már együtt, köztük Missy Eliott-tal és Malumával. A munkával a koronavírus-járvány alatt sem állt le, és készült a nagy visszatérésre. A közönség 2021. október 27-én találkozhatott vele ismételten a New York-i Avant Gardnerben, az elmúlt években pedig több lemezzel jelentkezett. Köztük a Don't Get Too Close-zal, ami 2015 óta az első dal volt, aminél énekesként is közreműködött, ezért feltüntették a születési nevét, Sonny Moore-t is a szerzők között.

Bár Skrillex karrierje továbbra is felível, a magánéletében kevésbé volt sikere az utóbbi években. Tavaly év elején a Twitter-oldalán vallotta be, hogy mentális egészségi panaszokkal küzd.

Életem legnehezebb éve volt 2022, és ahogy mások is, életemben először éreztem úgy, hogy nincs késztetés és cél

– írta, hozzátéve, édesanyja 2015-ben bekövetkező halála után az alkoholhoz fordult bánatában, jelenleg pedig azon dolgozik, hogy maga mögött hagyja ezt az időszakot.

Nemesből lett DJ

A 31 éves Fred again.., azaz Frederick John Philip Gibson egy frissebb előadónak számít a Sziget Fesztivál palettáját nézve, mivel először jár nálunk. A lemezlovas tavaly árulta el, hogy művészneve a Scooby-Doo élőszereplős változatának egyik sorából származik, amelyben Fred Daphne azt mondja: „I'm Fred, again”, azaz „Már megint én vagyok az, Fred”. A brit DJ mindkét szülői ágát nézve nemesi származású, így rokonai között grófok, hercegek és márkik vannak. A zene annak köszönhetően csöppent bele az életébe, hogy 16 évesen csatlakozott egy acappella csoporthoz, majd 2014-ben társproducerként és dalszerzőként működött együtt Brian Enóval és Karl Hyde-dal a Someday World és a High Life című albumaikon.

Szintén társszerzője volt 2018-ban George Ezra Shotgun című dalának – ami az Egyesült Királyságban a lejátszási listák első helyéig menetelt –, a Clean Bandit Solójának és Rita Ora Let You Love Me slágerének. Sőt, Ed Sheeran 2019-es No.6 Collaborations Project lemezének 15 szerzeményéből 12-nél társszerzőként vagy producerként működött közre. Az előadó 2020-ban elnyerte az év producerének járó díjat a Brit Awardson, ő lett a legfiatalabb, aki valaha megkaparinthatta ezt az elismerést. 2019-ben indította el Actual Life című projektjét, amelyben különböző forrásokból, például hangjegyzetekből, a közösségi médiából, klipekből és más előadók zenéjéből származó mintákat gyűjt, amelyeket beleépíti a dalokba. Az album végül 2021-ben debütált, amelyet azóta újabbak követtek. Első világ körüli turnéjára 2022 végén indult, és egészen 2023 februárjáig úton volt. Idén augusztusban pedig végre a Sziget Fesztiválra is eljut.

Lehúzta a kiadó

Fred again..-hez hasonlóan Four Tet, azaz Kieran Hebden is angliai születési, ám anyai részről indiai származású. A lemezlovas már gyerekként érdeklődött a zene iránt, így két osztálytársával megalapította a Fridge zenekart, 1997 márciusában adták ki első albumukat. A zenélés mellett Hebden matematikából és számítástechnikából szerzett diplomát. Four Tet néven 1998-ban kezdett kiadni dalokat, ám első saját szerzeménye, a Double Density már 1997-ben megjelent, amit 1998-ban követett első teljes hosszúságú albuma, a Dialogue. Több zenei műfajba is belekóstolt már a jazztól a hiphopig, ami még több lemezzel járt, idén jelent meg a 12.

2021-ben kisebb botrány robbant ki körülötte, miután jogi keresetet nyújtott be korábbi kiadója, a Domino Records ellen. 70 ezer fontra kiterjedő kártérítést követelt tőlük, mivel nem tudtak megegyezni a neki járó streamingjogdíjjal kapcsolatban. Az előadó azzal érvelt, hogy a szerződésük értelmében jogosult volt az Egyesült Királyságon kívüli streamingszolgáltatásokból származó összes jogdíj 50 százalékára, míg a kiadó azt közölte, az általa hivatkozott hivatalos papír nem vonatkozik a streamingjogdíjakra. Hozzátéve, egy külön záradékban ugyanakkor az szerepel, hogy csak 13,5 százalékos jogdíjra jogosult. Peren kívüli egyezség végül nem született a felek között, így a bíróság döntött, igazat adva a DJ-nek, aki 56 921,08 font kártérítésben részesült. A Domino Recordstól nem szép búcsút véve viszont jelenleg már a Text Recordsnál jelenteti meg dalait. Az idén március 15-én debütált legújabb lemezének szerzeményeit pedig augusztus 12-én már a Sziget Fesztivál látogatói is élőben hallhatják.