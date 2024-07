Egy báránnyal lépett színpadra a Campus sztár-DJ-je

Martin Solveig már évtizedek óta DJ-zik, és hazánkban is megfordult már néhányszor. Most a Campus Fesztiválon tette tiszteletét, ahol Azahriah előtt lépett fel, és nem egyedül érkezett. Vele tartott egy szürke plüssbárány, amit színpadra lépésekor az első dolga volt a DJ-pult jól látható részére helyezni.

Martin Solveig azon lemezlovasok táborát erősíti, akik évtizedek óta dolgoznak a szakmában, ám pusztán a dalaik címét látva nem feltétlen ugrik be, hogy ismerjük-e az adott szerzeményt vagy sem. A Hello és az Intoxicated például a Dj leghíresebb alkotásai közé tartoznak, amelyek fülbemászó dallammal rendelkeznek, így néhány másodperc után könnyen kitalálható, melyik slágert halljuk éppen. Most élőben tesztelhették Solveighez fűződő tudásukat a Campus Fesztivál látogatói, ahol a lemezlovas július 25-én, csütörtök este lépett fel.

13 Galéria: Campus fesztivál 2024 - Martin Solveig Fotó: Tövissi Bence / Index

Érdekesség, hogy Solveig nem az este headlinere volt, Azahriah előtt áll színpadra, holott egy több évtizede tevékenykedő lemezlovasról van szó. Általában az elektronikus zenét játszó előadóknak egy adott nap utolsó idősávját szokták szánni, ám ezúttal a Campus Fesztiválon ez máshogy alakult. Bár kissé szokatlan, de érthető ez a megoldás is, mivel nyilvánvalóan több fesztiválozót vonz Debrecenbe a magyar szupersztárnak kikiáltott Azahriah, mint a francia Martin Solveig.

A Dj majdhogynem tűpontosan, nagy jókedvvel lépett színpadra, és már az első szám alatt a pult előtt találta magát, hogy köszöntse a közönséget. Lemezlovasok esetében sokat tud számítani ez a közelség, mivel általában csak egy pult mögött ácsorgó, fejhallgatót viselő, és olykor karlendítésekkel csápoló alakot látunk. Solveig bohókás öltözéket húzott fel a debreceniek kedvéért, a párducmintás napszemüveg mellé pálmafás, kék-fehér bomberdzseki dukált. Az előadó az Intoxicated című dalával kezdett, és rögtön elmondta, hogy párizsi származású, hozzátéve, a francia főváros az utóbbi időszakban olimpiai várossá vált – mint ismert, a sportesemény éppenséggel ma veszi kezdetét Párizsban.

Solveig a szettje kezdetekor a színpadra lépve egy plüssbárányt helyezett el a Dj-pult elejéhez. Bár az nem derült ki, hogy ezt milyen okból tette, de kellően viccesnek bizonyult, ahogy a kivetítőn futó képsorok valamelyikében a bárány egyre többször jelent meg. A Debrecen városát rendszerint Debresennek ejtő lemezlovas a saját alkotásai mellett régi slágerekhez is visszanyúlt, így hallhattunk többek között Calvin Harris-szerzeményeket, továbbá egy-egy Dua Lipa és Avicii dalt. Attól függően pedig, épp milyen slágert játszott le, a kivetítőn látható képsorok is változtak. Hol őt láthattuk különféle stílusú, állandóan váltakozó fejfedőkben és szemüvegekben, hol színes fénysugarakat vagy épp rövid felvételeket darabos mozgásáról, ahogy épp táncolni próbál. Emellett pedig a pirotechnika szinte minden elemével éltek, kisebb tűzijátékot lőttek ki, vagy épp lángcsóvát és konfettit.

Ki voltak éhezve a retróra

A közönséget pedig nemigen kellett rábírni arra, hogy táncoljanak, Solveig ráadásul kifejezetten sokat kommunikált velük, és igyekezte leverni azt a láthatatlan gátat, ami egy Dj és egy fesztiválozó között alapvetően van. A közvetlen lemezlovas jól láthatóan élvezte, hogy ekkora tömeg gyűlt össze a fellépése végére, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a jelenlévők egy része már az őt követő Azahriah-ra várt. Legalábbis amikor még csak beléptünk a fesztivál területére a délután folyamán, már akkor elkeltek az első sorok a Nagyszínpadnál, ahol a vérbeli fanok már megkaparintották maguknak a legjobb helyeket.

Solveig mindenképp meg akarta örökíteni magának ezt a pillanatot, látva a tömött sorokba verődő fesztiválozókat, így tulajdonképpen saját maga fotósaként felváltva keverte a zenéket és csinált képeket a közönségről. Ugyanakkor nem ő az egyetlen, aki pozitív élményekkel térhet haza a Campus Fesztiválról, a koncertje alatt tapasztalt hangulatból ítélve a fesztiválozók már ki voltak éhezve a 2000-es évek slágereire, így jó volt egy időre felülni a nosztalgiavonatra.

Saját lemezkiadója van

Mint ismert, a 47 éves Martin Solveig eredetileg Martin Laurent Picandet néven született Párizsban, és már fiatalon része lett az életének a zenélés, mivel belépett egy kórusba, ahol komolyzenei végzettséget szerzett. A Dj szakmával 18 évesen kezdett el foglalkozni, majd olyan híres párizsi szórakozóhelyeken kapott munkát, mint a L'Enfer, a Le Queen és a Les Bains-Douches. Debütáló stúdióalbumát 2002. június 17-én adta ki, ám csak évekkel később került fel a térképre. A szavazás útján a lemezlovasokat rangsoroló Dj Mag százas listájára 2007-ben került fel először új indulóként. Karriere viszont azután lendült fel igazán, hogy 2010-ben megjelentette a Hello című kislemezt, ami azóta is a legsikeresebb műve – csak a 2015-ös Intoxicated tudott részben felérni hozzá.



Az 1994 óta aktívan djzéssel foglalkozó előadó emellett egyébként hetente C'est La Vie címmel rádióműsort vezet, illetve egyéb feladatok is rábíztak már. 2011-ben például ő lett Madonna új stúdióalbumának, az MDNA-nak az egyik producere, majd egy évvel később lemezlovasként tűnt fel az MTV Movie Awardson. Sőt, Solveignek egy saját lemezkiadója van, ami a Mixture Stereophonic nevet viseli. Legutóbbi albuma a 2023-as Back to Life volt, ám az utóbbi években nemcsak zenei tevékenységével hívta fel magára a figyelmet. 2018-ban ugyanis egy viccesnek szánt, de inkább kellemetlen megjegyzése miatt – amellyel arra akarta bírni a női Aranylabda első nyertesét, Ada Hegerberget, hogy twerkeljen a színpadon – bocsánatkérésre kényszerült. Hozzá kell tenni, hogy még ez a gikszer sem helyezte őt parkolópályára, bár az UEFA elnöke, Aleksander Čeferin már nem szívesen látná őt efféle eseményeken.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)