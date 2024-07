Azahriah-ék friss dala kísértetiesen hasonlít egy belga popénekes tavalyi slágerére

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan miért osztotta meg Mentissa alkotását a magyar rapper, viszont amit hozzáfűzött, az tömör és elég beszédes:

Sok pofátlanságot láttam már… de ez…

A poszt cikkünk készültekor még elég friss, de már most szép számban születnek alatta kommentek. A hozzászólások egy része azt sugallja, hogy a Majka által megosztott dal erősen hasonlít Desh új alkotására, amin Young Fly-al és Azahriah-val dolgozott közösen.

A refrén

A Pannonia című szám valóban hasonló hangulatú, bár témájában azért eltér Mentissa dalától. Hangszerelésében szintén könnyed, de valahol félúton van a Mamma Mia és Gotye Somebody I Used To Know című dala között. A refrén azonban egyértelművé teszi, hogy a Mentissa-szám adta a központi inspirációt, aminek még címsorát is visszaidézik.

Ennél a szintű hasonlóságnál erősen feltételezhető, hogy a felhasználási jogokat megvették a belga énekesnőtől, mivel szöveg- és dallamegyezés is van. Egyéb esetben súlyos pereskedés és pénzbírság elé néznének az előadók.

Azt, hogy Majka pontosan mire értette a bejegyzésben olvasható „pofátlanság” megjegyzést, egyelőre nem tudni. Annyi bizonyos, hogy a napokban a rapper összerúgta a port a Pannonia című számban közreműködő Azahriah-val, mert az énekes kritikával illette őt.

A kommentelők java része azonnal összekötötte a mostani bejegyzést a két előadó közti ellentéttel, így több táborra szakadt a hozzászólok hada. Sokan szimplán viccre veszik a dolgot, mások bírálják a Desh-dalt a másolásért, de sokan Majkát illetik kritikával, egyesek pedig az előadó egykori Depeche Mode Personal Jesus-átdolgozását is előveszik ellenpéldaként.