Ennyi volt, visszavonul az Aerosmith

Felsorolni is nehéz lenne, hány slágert írt a legendás bostoni csapat, most azonban lezárul egy korszak. Évtizedek óta fáradhatatlanul turnéztak, aminek most végleg vége, ugyanis Steven Tyler nem fog tudni felépülni hangszálsérüléséből.

Nem gondoltuk volna, hogy valaha ki fogjuk ezt mondani, de az Aerosmith lenyomta működésének utolsó koncertjét. És még csak nem is tudtunk róla. Legalábbis arról nem, hogy az lesz az utolsó. Most kiadtak egy szívszorító nyilatkozatot, melyben bejelentették, hogy az 1970 óta működő zenekar végleg leteszi a lantot.

Nem ez az első, hogy lemondják a turnét

Sok jóra már akkor sem lehetett számítani, amikor a banda bejelentette, hogy búcsúturnéra indul, azonban a koncertkörútnak hamarabb vége lett, mint azt bárki is sejtette volna, beleértve a zenekart. Először azért állt le a gépezet, mert Steven Tyler, aki korábban súlyos drogfüggőségben szenvedett, nemrégiben ismét elvonóra ment, ugyanis egy műtét után visszaesett a fájdalomcsillapítók által. A kihagyás után akkor még kirobbanó formában tért vissza.

Az Aerosmith 1993-ban és 1994-ben járt Magyarországon. 2020-ban ugyan hazánk is szerepelt az akkorra tervezett turnéprogramban, azonban a Covid miatt kétszer elhalasztották, végül pedig törölték a dátumokat.

A zenekar most egy nyilatkozatban közölte, hogy minden hátralévő koncertet lemondanak és visszavonulnak a turnézástól, ugyanis Steven Tyler hiába harcolt azért, hogy újra színpadra tudjon állni, nem fog felépülni hangszál-sérüléséből. Arról nem beszéltek, hogy annyira lehet-e javítani a helyzeten, hogy esetleg stúdióban énekelni tudjon, bár ez a zenekart nem nagyon érinti, ugyanis 2012 óta nem adtak ki albumot és a búcsúturné önmagában is az sejttette, hogy nem is fognak.

Szex, Drog, Rock ’N Roll

Be kell vallani, Steven Tyler az évek során nem kímélte elképesztően különleges hangját. Meg is kapta a „Demon of Screamin’ ” becenevet, ami azt jelenti tükörfordításban, hogy a sikítás démonja.

Temérdek történet és hihetetlen karrier áll a zenekar mögött. Féktelen bulizás, világslágerek, turnék, sportkocsik, fegyverek, minden ami egy rockzenekart rockzenekarrá tesz. Tyler és a gitáros, Joe Perry meg is kapták a „toxikus ikrek” címet.

A nyilatkozatban nem győzik megköszönni a rajongóknak, hogy több, mint öt évtizeden keresztül mellettük álltak és lehetővé tették számukra, hogy rocktörténelmet írjanak. Természetesen a körülöttük dolgozó és a pályájukat elősegítő több száz ember sem maradt ki a köszönetnyilvánításból. Elmondásuk szerint mindig is azt akarták, hogy a közönség eldobja az agyát a produkciót látva, ezt a minőséget azonban már nem tudnák hozni, így a „testvérekből álló banda” közös megegyezés alapján visszavonul a turnézástól.