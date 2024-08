Olaszországi ösztöndíjra pályázhatnak a NER támogatásáról lemondó alkotók

Péterfy Gergely és Péterfy-Novák Éva már évek óta kétlaki életet élnek, Kisorosziban található otthonuk mellett idejük nagy részét az umbriai Todiban, Olaszországban töltik, ahol rendszeresen írótáborokat is tartanak. Az íróházaspár most alkotói ösztöndíjat indít, amelyet Szerb Antal klasszikus regényéről, az Utas és holdvilágról neveztek el – közölték a 24.hu-val.

– írták, hozzátéve, hogy évente két ösztöndíjat ítélnek oda, márciusban és szeptemberben, az odaítélés szempontja pedig az irodalmi minőség. Az évi két díjazott személyéről a kuratórium dönt, vagyis Kuczogi Szilvia, Szabados Ágnes, Romhányi Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Mészáros Sándor. A díjazottak egy hónapra kapnak egy lakást, ezer euró költőpénzt, illetve fizetik nekik az oda- és visszautazás költségét.

Az ösztöndíjat hivatalosan adományozó Pro Arte Libera civilszervezetet Észtországban jegyeztették be. Péterfyék ezt azzal indokolták, hogy meg akarják óvni az Pro Arte Libera ösztöndíját a NER agressziójától.

„Ezenkívül külföldi adományozóink is jelezték, hogy nem szívesen utalnak át pénzt Magyarországra, mivel nem látják garantáltnak a jogbiztonságot. 2025-ös céljainkra – a két alkotói ösztöndíjra és tanulmányi ösztöndíjainkra – már megvan a fedezet. Reméljük, a folytatásra is meglesz” – közölték a portállal.

A kiírás szerint azok a magyar nyelven alkotó szerzők pályázhatnak, akiknek

A íróházaspár az utóbbi feltételt azért tartja fontosnak, mert azt szeretnék, hogy „épp azok a szerzők juthassanak ehhez az ösztöndíjhoz, akik képesek voltak lemondani a NER által kínált pénzről, adott esetben inkább választva a nélkülözést.

„Természetesen többé vagy kevésbé mindenki szem a láncban, aki nem tépi el véglegesen, de nem mindegy, hogy valaki mennyire vállal közösséget a rendszerrel, és mennyire alkuszik meg. Azoknak kívánunk lehetőséget biztosítani, akik minél távolabb igyekeznek húzódni a NER-től” – tették hozzá a portálnak.

Az ösztöndíj ötlete nem aratott osztatlan sikert, Jászberényi Sándor író, újságíró szerint már a kiírási feltételei is nevetségesek.

Remek lenne ez a tisztaság, és tényleg én is meghajolnék a kuratórium lobogó erkölcsei előtt ( Kuczogi Szilvia, Szabados Ágnes, Romhányi Ágnes, Szabó T. Anna, Dragomán György és Mészáros Sándor), ha nem lenne a google a barátom. (És akkor még a közérdekű adatigénylésről nem is beszéltem!) E szerint ugyanis ezek a szabadelvű erkölcsi világítótornyok olyan feltételrendszert hoztak létre, melynek történetesen a saját kuratóriumi tagjaik sem felelnek meg. Dragomán György könyvének fordítása például 2023-ban és 2022-ben is részesült fordítói támogatásban a Petőfi Kulturális Ügynökségtől