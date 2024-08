Jordán Tamás a kórházi kezelése után hamarosan ismét színpadra állhat

A tavasszal lemondott fellépések után több mint egy hónapra került kórházba a 81 éves színész, ahol kisebb beavatkozáson is átesett, azonban nem árulta el, pontosan milyen problémával feküdt kórházi ágyban, írta meg a Blikk.

Ami biztosnak tűnik, hogy nem baleset érte, és gyógyítható volt betegsége, ennek ellenére több hetet töltött kórházban, melyről a következőket nyilatkozta, melyben megnyugtat minden érte aggódót:

Köszönöm az érdeklődést és a sok aggódást, de már teljesen jól vagyok. Sikeres volt minden kórházi kezelés. Voltak eddig is gyógyszereim, amiket rendszeresen szednem kellett, most ebből egy kicsit több lett, de már semmilyen egyéb operációra, kezelésre nincs szükségem. Az orvosoknak már nincs dolguk velem

− mondta Jordán Tamás, akit nemcsak a kórházi dolgozók, hanem felesége és családja is ellátott.

„Nagyon sok segítséget kaptam Zsuzsától, a páromtól és a családomtól, amiért köszönettel tartozom. Nem volt kellemes ezt megélni és elviselni, de tudomásul vettem, hogy most szükségem van erre ahhoz, hogy meggyógyulhassak. Pszichésen egyébként jól viseltem a gyengélkedést, mert biztos voltam benne, hogy teljesen rendbe jövök, újra a régi leszek, és visszatérek még a színpadra. Ez adott erőt és motivált a felépülésben” − árulta el a színész a gyógyulásának körülményeiről.

Tervei szerint ősszel már újra színpadra állna, visszavenné az évad kezdetén szerepeit. Visszatéréséről így beszélt: „Egy színész lehet bármennyire is beteg, a színpad mindig nagyon hiányzik, hiszen ez az életünk. Nekem közel három hónap maradt ki, ami nem volt kellemes. Mostanra azonban az orvosok is zöld utat adtak, újra játszhatok. Minden szerepemet visszaveszem a Rózsavölgyi Szalonban és Pince Színházban is. Már alig várom az első estét, biztos kicsit jobban fogok izgulni a megszokottnál.”