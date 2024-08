A végéhez közelít a Sziget Fesztivál, ahol idén is több tízezer önfeledten bulizó emberre vigyáztak a mentők. Az augusztusi melegben jellemzően inkább kisebb sérülésekkel és rosszullétekkel fordultak a szakemberekhez.

Az augusztusi hőség ugyan feladta a leckét a fesztiválozóknak, de a statisztikák szerint így is kellően odafigyeltek magukra a Sziget legnagyobb partiarcai. Az Országos Mentőszolgálatnak eddig 1291 esetben kellett segítséget nyújtania, jellemzően kisebb sérülések, enyhébb panaszok, rosszullétek miatt. A mintegy 50 fős személyzetnek 46 embert kellett valamelyik gyógyintézetbe szállítani, közöttük csupán 3 esetben volt szükség komolyabb mentős beavatkozásra.

Idén a mentőszolgálat lapunknak megküldött válaszadásáig nem történt rendkívüli esemény a fesztivál területén.

A rendezvény szervezői is kiemelt figyelmet fordítottak a hőségriadóra, még hóágyúval is készültek. Ez havat ugyan nem hányt a Hajógyári-szigetre, de párakapuként kellemesen hűsítette a koncertre igyekvőket. Az utakat pedig a Duna vizével locsolták, hogy ivóvíz-minőségű vizet erre ne pazaroljanak, de a hűtést és a pormentesítést is meg tudták oldani.

A nagy melegben a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is mindvégig mindenki számára elérhető volt a fesztivál területén, az utak mentén ivókutakat alakítottak ki. Emellett az egészségügyi személyzet azokon a helyszíneken hatványozottan odafigyelt, ahol a hőség miatt kritikus lehet a helyzet, például a sorban állásnál vagy a nagyobb színpadok környékén.

Ráadásul vízosztás is van a Nagyszínpadnál, nemcsak a kiszáradás ellen, hanem egyfajta komfortszolgáltatásként, hiszen a buli hevében jól tud esni,

– mondta lapunknak az induláskor Benis Dániel, a fesztivál műszaki vezetője.

A koncertek előtt a fesztiválozóknak lehetőségük van egy elkerített strandon hűteni magukat, miközben a szervezők mindenkinek folyamatosan igyekeznek felhívni a figyelmét arra, hogy a biztonságos bulizás alapja, ha megfelelő mennyiségű folyadékot viszünk be a szervezetünkbe, és bőszen kenjünk a bőrünket naptejjel.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)