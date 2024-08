Börtönben is járt, nagyon nehezen futott be, ma mégis hatalmas sztár

Sean Penn a mai napon, 2024. augusztus 17-én ünnepli 64. születésnapját. A kétszeres Oscar-díjas színész, rendező és politikai aktivista komoly karriert futott be minden téren, a szerelemben azonban nincs sikere, ráadásul börtönben is megfordult már.

Sean 1960-ban született Kaliforniában, Leo Penn rendező és Eileen Ryan színésznő gyermekeként. Két testvére volt, Chris Penn, aki szintén színészként tevékenykedett, bár sosem ért el akkora sikereket, mint ő, 2006-ban pedig elhunyt. A legidősebb testvér, Michael zeneszerzőként tett szert hírnévre.

Sorozatos kudarcok

Mielőtt Sean megszületett, a család rengeteget költözött, végül Malibuban telepedtek le. A későbbi színész itt járta ki az iskolát, a gimnáziumban pedig olyan későbbi kollégáival ismerkedett meg, mint Charlie Sheen, Rob Lowe és Emilio Estevez. Követve a családi példát, Sean is a színészi pályát választotta, de túlzás lenne azt állítani, hogy gyorsan beindult a szekér.

1974-ben került be A farm, ahol élünk című sorozat egyik epizódjába, amelyet apja rendezett. Első filmes főszerepét 1982-ben kapta, a Változó világban láthattuk, de a film és vele együtt Penn sem lett sikeres. 1986-ban Christopher Walkennel, anyjával, Eileen Ryannal és testvérével, Chris Penn-nel szerepelt a Lőtávolban című produkcióban.

Első filmes jelölését a Shanghaji meglepetés című film után kapta, mégpedig a legrosszabb színésznek járó Arany Málna díjért szállt versenybe. Az áttörést az 1993-as, Carlito útja című krimi-dráma hozta meg, alakításáért Golden Globe-díjra jelölték legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Az Oscar-díjhoz a Ments meg, Uram! című fimben nyújtott teljesítményével került először közel,

de nem nyerte el.

Egészen 2004-ig kellett várnia, hogy magáénak tudhassa a legnagyobb hollywoodi elismerést jelentő aranyszobrot, amelyet a Titokzatos folyó című filmért kapott – főszereplőként. Ezt a sikert 2009-ben meg tudta ismételni, ugyanis akkor a Milkben nyújtott alakításáért kapta meg az Oscar-díjat – ugyanabban a kategóriában.

Míg a karrierje helyreállt, magánélete nem igazán volt sikeres. Tönkrement a kapcsolata Madonnával, Robin Wrighttal, Susan Sarandonnal, Charlize Theronnal, Elizabeth McGovernnel és Leile Geroge-dzsal is. Egyedül Wrighttól születtek gyermekei, akik a Dylan és a Hopper nevet viselik.

Kattant a bilincs

Madonna és Penn sokak szerint Hollywood legzűrösebb párjának számított. Ebben az időszakban többször is balhéba keveredett a színész. Egyik alkalommal megtámadott egy paparazzót, ami miatt két hónap börtönbüntetésre ítélték, de végül csak 32 napot töltött rács mögött.

Penn később lenyugodott, és számos politikai és társadalmi cél mellett kiállt. Határozottan ellenezte az iraki háborút, ennek hangot is adott. Később személyesen is részt vett a Katrina hurrikán áldozatainak mentésében és támogatásában.

Az LMBT közösség jogaiért vállalta el a Milk című film főszerepét, amely Oscar-díjat hozott neki.

Nem csak színészként, rendezőként is elismert lett. Jó barátját, Jack Nicholsont kétszer is instruálta a rendezői székből. Először a Menekülés az éjszakába című filmben, amely indult a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, később pedig Az ígéret megszállottjában. A zene sem maradt ki az életéből, több zenés filmet is készített, többek között Bruce Springsteen munkásságáról. Néhány nívós jelölést rendezőként is begyűjtött, 2007-ben az Út a vadonba című kaland-drámáját két Oscar-díjra jelölték, és elnyerte a Golden Globe-díjat.

