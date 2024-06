Sean Penn őszintén vallott arról, miért érezte magát nyomorultul az elmúlt 15 évben

Sean Penn a közelmúltban a The New York Timesnak adott interjújában azt mondta, hogy legutóbb a 2008-as Milk című film forgatásán érezte jól magát, „az elmúlt 15 évben viszont nyomorultul”.

Míg Penn a nyíltan meleg politikus, Harvey Milk megformálásáért a kritikusok elismerését és a legjobb színész kategóriában a második Oscar-díját is megszerezte, a The New York Timesnak most mégis azt mondta, hogy ma már nem szerepelne a filmben, mert a furcsa karaktereket alakító heteroszexuális színészek túlságosan heves viták tárgyává váltak Hollywoodban.

„Nem. Ilyen időkben ez nem történhet meg” – mondta Sean Penn azzal kapcsolatban, hogy 2024-ben is eljátszaná-e Harvey Milket.

A mostani a hatalmas túlkapások időszaka. Ez egy félénk és művészietlen politika az emberi képzelet felé

– jelentette ki.

Sean Penn őszintén vallott arról, miért tartja nyomorúságosnak az elmúlt 15 évet. Megfogalmazása szerint úgy érezte magát, mint „egy olyan színész, aki főszerepet játszik, ismert, jól fizetik, vezető pozíciót tölt be egy filmben, de cserében mindig kirobbanó formában kell lennie, és valamilyen módon a rendező mellett kell lenni testőreként”.

Kimaxoltam magamat, ami kimerítő volt

– jegyezte meg Sean Penn, aki úgy érezte, nem állhat le, mert nem tudta, hogy ellenkező esetben például hogyan fogja fenntartani a házát.

Sean Penn annak ellenére játszott tovább, hogy már nem szeretett a forgatásokon szerepelni – egészen addig, amíg barátja és színésztársa, Dakota Johnson el nem küldte neki a Daddio című új, közös filmjük forgatókönyvét. A filmben csak a két színész szerepel, a középpontban pedig egy fiatal nő áll, aki beszáll a repülőtérre vezető taxiba, beszélgetni kezd a sofőrrel, és onnantól az egész élete megváltozik.

„Úgy éreztem, ez egy kellemes élmény lehet, és többet fog számítani nekem, talán többet, mint a múltban” – mondta Sean Penn a filmről.