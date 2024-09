Horváth Lajos Ottó sorozatban tér vissza a balesete után

Több hónap kihagyás után tévés sorozatba tért vissza forgatni Horváth Lajos Ottó, aki tavaly balesetet szenvedett a Nemzeti Színházban Szász Júliával. A nézők hamarosan A mi kis falunkban láthatják újra a színészt.

A sorozatban püspököt játszó színművész az RTL Fókusz című műsorában beszélt arról, hogy jelenleg hogy van.

Nem voltak lelki sebeim, próbáltak lelki sebeket ütni, de azokat igyekeztem elhárítani, de jól vagyok, maradjunk ennyiben

– fogalmazott Horváth Lajos Ottó, akinek egyébként nem hiányzott a forgatás, mert mással volt elfoglalva, de amikor felmerült, hogy ismét szerepelhetne a sorozatban, annak azért nagyon örült, és persze a kollégái is örültek neki.

Horváth Lajos Ottó szerint az egyik legnagyobb erénye a sorozatnak, hogy kiváló színészek vannak benne, ezáltal jó velük dolgozni. Mivel Kapitány Iván, A mi kis falunk vezető forgatókönyvírója és rendezője sem szerette volna őt kiírni a sorozatból a sérülése miatt, úgy alakították a történetet, hogy a karja fel legyen kötve.

Maradandó sérülések

Még augusztus elején számoltunk be arról, hogy az igazságügyi orvosi szakvélemény egyértelműen megállapította, hogy a színész maradandó sérüléseket szenvedett a 2023 novemberében a Nemzeti Színházban történt súlyos balesetben.

A szakvélemény azt is megállapította hogy Horváth Lajos Ottó jobb keze olyan mértékben sérült, hogy azt már soha többé nem fogja tudni behajlítani, valamint a szorítóereje is nagy százalékban csökkent. A zuhanás következtében eltört a lába, a válla, a térde és a lábfeje is súlyosan sérült.

Mint ismert, 2023 novemberének elején a magyar színházi élet egyik legsúlyosabb balesetében megsérült a Nemzeti Színház két színésze, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó. Olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindkettejüket meg kellett műteni.

Az elmúlt hónapok viharos történései után a Nemzeti Színházban megsérült két színész azonban már talált is új játszóhelyet a Centrál Színházban, ahol egy apa-lánya párost fognak alakítani. Horváth Lajos Ottó előtte még a Játékszínben is színpadra áll.