Újra kiállították a 3500 éves műtárgyat, amit egy kisfiú tört össze

Néhány hete futótűzként terjedt a világsajtóban, hogy egy négyéves kisfiú véletlenül darabokra tört egy 3500 éves korsót az izraeli Hecht Múzeumban. A helyreállított műtárgyat most a megszokott helyén állítják ki, a repedések pedig szándékosan láthatók rajta.

A haifai Hecht Múzeum 2024. szeptember 11-én hivatalosan is visszahelyezte az intézmény bejárata melletti helyére a megjavított kerámiakorsót. A helyreállítás ellenére a repedésnyomok és a sérülések még mindig láthatók a vázán, ami a múzeum tudatos döntése volt − írja a The Times of Israel.

Minden, ami egy tárggyal történik, része a történetének, még a hiányzó rész is

− magyarázta Tamar Rabbi-Salhov, a Hecht Múzeum régészeti kurátora. A korsó már 35 éve állt a helyén, mindenféle korlát nélkül.

Az incidensről szóló beszámolók az egész világsajtót bejárták, részben azért, mert a múzeum szokatlan filozófiája értelmében a gyűjtemény egyes tárgyait hozzáférhetővé teszi, valamint a négyéves Ariel Geller válasza miatt, akit családjával együtt visszahívtak, hogy megfigyeljék a restaurálási folyamatot és körbejárják a múzeumot.

A történtek arra késztették a múzeum munkatársait, hogy „még inkább kiélezzék a nézeteiket azzal kapcsolatban, hogy hogyan mutassák be a múlt fizikai kultúráját a mai közönségnek”.