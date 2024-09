Itt az első nagyobb port kavaró ügy a kulturális életben Hankó Balázs kinevezése óta

Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész és Rihay-Kovács Zita, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) volt ügyvezető titkára is lemondott az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) színházi kollégiumi tagságáról, miután kiderült, hogy a független színházak közül több mint harminc hiába pályázatott az NKA-hoz támogatásra. Ez az első olyan ügy, amely Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter – aki egyben az NKA elnöke – nevéhez fűződik, és ez máris hatalmas felháborodás váltott ki a szakmában.

„Jól példázza, hogy nemcsak a független színházak, hanem az egész előadóművészet is bajban van, ha ránézünk a Nemzeti Kulturális Alap [NKA] pályázati döntéseire, amelyek két és fél hónapja még mindig csak abban a fázisban vannak, hogy tudjuk, kik a nyertesek, amibe sajnálatos módon az új kulturális miniszter, Hankó Balázs belenyúlt. Tehát visszaküldött 50–60 pályázatot, hogy a kuratóriumok tagjai nézzék át ezeket újra. Ezt követően létrehozott egy listát, és több mint 30 pályázatra azt javasolta, hogy ne legyen támogatva”– mondta Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) ügyvezetője a szervezet pénteki sajtóreggelijén, amelyet az új terveik, valamint az INPUT FESZT és az IME Fesztivál apropóján rendeztek meg.

Sajnos ez mutatja, hogyan működik a rendszer, hogy a kollégium ezt elfogadta, vagyis kisebbségi vélemény nem hangzik el. Ennek a következményeiről is be tudok számolni: úgy tudom, ketten fel is állnak emiatt, mert ezt a fajta döntést nem tudják elfogadni

– fogalmazott Nagy Zoltán, aki azt nem árulta el, hogy mely személyekről van szó.

Ráckevei Anna és Rihay-Kovács Zita távozik

Az Index információi szerint Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész és Rihay-Kovács Zita, a Független Előadó-művészeti Szövetség volt ügyvezető titkára mondott le az NKA színházi kollégiumának tagságról, és ezt lapunknak mindketten meg is erősítették.

Részleteket egyelőre egyikük sem árult el, de úgy tudjuk, hogy a döntés hátterében az NKA pályázati eredményei állnak.

A sajtótájékoztatón Nagy Zoltán arról is beszélt, hogy idén ugyan volt egy nagy kulturális törvénytervezet – amelyről elsőként az Index számolt be –, de úgy látja, attól most elálltak.

Viszont a szegedi Országos Színházi Évadnyitón Hankó Balázs miniszter arra kérte a függetleneket, hogy juttassák el hozzá az ötleteiket. Meg fogjuk tenni, az elképzeléseinket pontokba szedve, hogyan lehetne a finanszírozást rendbe rakni. De előre kell gondolkodnunk, partnereket kell keresni, hogy a finanszírozás több lábon álljon. Továbbá olyan pályázati rendszert szeretnénk, amely áttekinthető és hozzáférhető

– fogalmazott az ügyvezető. „Jelen pillanatban az amúgy állandóan csökkenő össztámogatás sem elég. A 200 millió forintot egy nullával kellene megtoldani, vagyis 2 milliárd forinttal már biztonságban érezhetné a szcéna magát. És ez nem azt jelenti, hogy a szakma burjánzani akar, hanem a szakmaiságot hangsúlyozná.”

Új kulturális alap

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) az idén 30 éves, ennek megünneplésére gálát szerveznek 2024. október 18-ára a budapesti Átriumban. Nagy Zoltán megfogalmazása szerint az eseménynek két üzenete van, egyrészt, hogy együtt vannak, másrészt bejelentette: a FESZ elindít egy új kulturális alapot, amely a függetleneket célozza meg.

Az ügyvezető hozzátette, a kezdeményezés annyiban különbözik a többitől, hogy nem célzottan, nevesítve gyűjtenek, hanem az egész független szférának, azoknak is, akik most indulnak. Nagy Zoltán azt reméli, hogy Karácsony Gergely főpolgármester tartja a szavát.

Korábban ugyanis kijelentette, hogy következő ciklusában a független színházak támogatására új mecenatúraprogramot indít a Független Előadó-művészeti Szövetséggel (FESZ) közösen, mert az érintettek jelentős forráshiánnyal küzdenek. A főváros ehhez évi 150 millió forintot biztosítana, a főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, abban bízik, hogy mecénások is beszállnak a finanszírozásba.