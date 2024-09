29 évesen meghalt az úttörő balerina, aki Beyoncé klipjében is szerepelt

29 éves korában meghalt Michaela Mabinty DePrince balerina, aki Beyoncéval is fellépett és sokan úttörőként tekintettek rá szakmájában és azon kívül is. Családja közleményében az áll, hogy „feledhetetlen inspirációt jelentett mindenkinek, aki ismerte vagy hallotta a történetét". A halál okát nem közölték – írta meg a BBC.

DePrince figyelemre méltó utat tett meg a háború sújtotta Sierra Leone-ból a nemzetközi tánc világának számos elismeréséig. Családja elárulta, hogy halála hirtelen következett be és hozzátették hogy Michaela rengeteg életet érintett meg szerte a világon, beleértve az övéjüket is. Folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások és a tiszteletteljes megemlékezések, többek között a baletttársadalom többi tagjától.

Annak ellenére, hogy azt mondták neki, hogy „a világ nem áll készen a fekete balerinákra”, vagy hogy „a fekete balerinákba nem érdemes befektetni”, eltökélt maradt, koncentrált, és komoly lépéseket tett

– írta Misty Copeland amerikai balerina a közösségi médiában.

Árvaházból a csúcsra

DePrince a Sierra Leone-i Kenemában született 1995-ben, három évesen azonban árvaházba került, miután mindkét szülője meghalt a polgárháborúban. Korábban beszélt arról, hogy „ördög gyermekének” tekintették az árvaházban, mert vitiligo-ban szenvedett, egy olyan betegségben, amelyben a bőr foltokban veszíti el a színét.

Négy évesen örökbe fogadta egy amerikai házaspár és New Jerseybe költözött. Örökbefogadó anyja hamar észrevette a balett iránti megszállottságát, ezért beíratta az órákra. A középiskola elvégzése után vált híressé, a Harlemi Táncszínház legfiatalabb vezető táncosaként történelmet írt.

DePrince világszerte fellépett, többek között Beyoncé Lemonade című albumának klipjeiben is. 2021-ben csatlakozott a rangos Boston Ballet-hez, mint második szólista és szerepelt a Dancing with the Stars című tévéműsorban is, amikor mindössze 17 éves volt.

Az elkötelezett humanitárius DePrince a konfliktusok és erőszak által érintett gyermekekért is kiállt. Szóvivője azt írta, hogy művészete „számtalan szívet megérintett", szelleme pedig „sokakat inspirált, kitörölhetetlen nyomot hagyva a balett világában és azon túl is". Hozzátették:

Az életét a kegyelem, a cél és az erő határozta meg. Megingathatatlan elkötelezettsége művészete, humanitárius erőfeszítései és az elképzelhetetlen kihívások leküzdésében való bátorsága örökre inspirálni fog bennünket. Sokak számára a remény jelzőfénye volt, megmutatva, hogy az akadályoktól függetlenül a szépség és a nagyszerűség a legsötétebb helyekről is fel tud emelkedni.