Meghalt Michael Jackson testvére

Életének 71. évében elhunyt a néhai Michael Jackson testvére, Tito Jackson.

A The Jackson 5 tagjaként és Michael Jackson testvéreként ismert zenész állítólag szívrohamban halt meg. A hírt a férfi régi barátja és a Jackson család egykori menedzsere, Steve Manning közölte az Entertainment Tonighttal.

Bár a halál hivatalos okát még nem állapították meg, Manning úgy véli, hogy Tito szívrohamot kapott, miközben Új-Mexikóból Oklahomába vezetett

– olvasható az oldal X-bejegyzésében.

Az énekes az elmúlt napokban testvéreivel, Marlonnal és Jackie-vel turnézott Európában. Utolsó Instagram-posztjában a testvéreivel látható, amint egy rajongói megemlékezésen róják le tiszteletüket a 2009-ben 50 évesen elhunyt Michael Jackson előtt.

Michael mellett Jermaine, Randy, Tito, Jackie és Marlon alkották a The Jackson 5-ot.

Az együttes 1964-ben alakult szülővárosukban, az Indiana állambeli Garyben, ahol helyi tehetségkutatókon és versenyeken vettek részt, amíg el nem jutottak a nagybetűs popszakmába. Slágereik közé tartozott az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I'll Be There, amelyekkel a zenekar négy egymást követő első helyezést ért el a Billboard Hot 100 slágerlistán.

Jermaine 1975-ben elhagyta a csapatot, és helyét legfiatalabb fivérük, Randy vette át. A 80-as években Jermaine egy rövid időre újra csatlakozott, és hatfős együttesként léptek fel. Az évek során mindannyian szólókarriert futottak be, a csoportból Michael volt a legsikeresebb, aki hamar elnyerte a King of Pop címet.

Tito szólókarrierje csak 2003-ban indult be, amikor is blueszenészként kezdett el koncertezni. Blueszenekarával különböző klubokban zenélt, 2016-ban és 2021-ben pedig albumokat adott ki, az évek során három Grammy-jelölést is kiérdemelt.

2001-ben Tito és öt testvére újra összeállt a Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration című különkiadás részeként, amely a popsztár szólókarrierjének kezdete óta eltelt 30 évet ünnepelte.

Titónak három gyermeke született, ezenkívül nyolc unokája is gyászolja – írja a News.com.