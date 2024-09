Ingyen lehet megnézni az 1980-as évek legendás filmjét a Bazilika előtt

Hosszú hajú hippik, fülbemászó dalok, háborúellenes eszmék, teljes szabadság. 45 éve mutatták be a Hair-t, ami leigázta a világot és mára kultuszfilmmé érett. Újabb és újabb generációk rajonganak a filmért, amely egy elmúlt korszak hőseinek és áldozatainak állít emléket felhívva a figyelmet a háborúk szörnyűségeire.

Bár Magyarországon csak 1980-ban mutatták be, a világ sok országában az amerikai premier évében, már 1979-ben láthatták a Hair-t nagyvásznon. A zenés film immár 45 éve gyűjti maga köré az újabb és újabb generációkból álló rajongóit. Ma este a Budapesti Klasszikus Film Maratonon ingyenesen megnézhető a film a Szent István téri szabadtéri vetítésen.

A film egy 1968-ban bemutatott Broadway-musical adaptációja. Michael Weller, a film forgatókönyvének írója elég szabadon kezelte az eredeti darabot, így a film és a színpadi változat több helyen is eltér. Milos Forman rendező is a színpadi változatot látta először, ekkor kezdte érdekelni a darab filmre vitele, ennek ellenére először George Lucas neve került szóba rendezőként, aki viszont az American Graffiti című film miatt nem tudta vállalni a munkát.

Forman később egy interjúban elmondta, hogy jóval a film forgatásának megkezdése előtt megpróbálta hazájában is színpadra vinni a Hair-t, a prágai tavasz eltiprását követően azonban az amerikai hippi-mozgalom bemutatása szóba sem jöhetett.

Az Amadeus későbbi és a Száll a kakukk fészkére rendezője nem szeretett volna világsztárokat a zenés film karaktereinek megformálására, így bár Madonna és Bruce Springsteen is részt vett a válogatáson, illetve Diane Keaton neve is felmerült, aki ráadásul az eredeti darabban is szerepelt még pályakezdőként, végül ismeretlen színészeket válogattak a szerepekre.

A forgatás 1977 októberében kezdődött, New Yorkba, Washingtonba és különböző kaliforniai városokba is elutazott a stáb. A Central Parkban felvett felvételeken jól látható, hogy különböző évszakokban jártak ott: többször ugyanazon a jeleneten belül is különbözőek a fák színei.

A film egyik leghíresebb dala a Let the sunshine in, amelynek táncos jeleneteit a washingtoni Lincoln-emlékműnél vették fel, ha hinni lehet a beszámolóknak, közel húszezer statiszta közreműködésével.

A 3-5-0-0 című dal közben feltűnő tábornokot Nicholas Ray, a Haragban a világgal és a Johnny Guitars legendás rendezője alakítja, aki sajnálatos módon röviddel a forgatás után elhunyt. Az idős rendező utolsó hónapjaiban egy forgatócsoport jelenlétében tekintett vissza sikereire és kudarcaira a Villanás a víz felett című dokumentumfilmben, amelyben rendezőtársa a fiatal Wim Wenders volt, aki a Budapesti Klasszikus Film Maratonra is ellátogat. Az egyszerre megrázó és felemelő alkotás szintén látható a fesztiválon.

A filmet az Amerikai Egyesült Államokban 1979-ben mutatták be, a korabeli hazai kultúrpolitika ellenére pedig meglepő módon 1980-ban már a magyar mozik is játszották, sőt, az év legnézettebb filmje lett. A kritikusok ugyanakkor vegyesen fogadták a filmet és sokakat megbotránkoztatott a szexualitás és szerhasználat explicit ábrázolása. Napjainkig fennálló legendás státusza ellenére a mozipénztárakban sem szerepelt jól bemutatásakor, 15 millió dolláros költsége ellenére mindössze 11 millió dollár bevételt hozott.

A Hair-t a Budapesti Klasszikus Film Maratonon szeptember 20-án és szeptember 22-én vetítik.