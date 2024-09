Zseniális csibész, aki a munkája révén bejut a gazdagok lakásaiba

A Dreher-szimfónia után új kötettel jelentkezik Iglódi Csaba, amely ráadásul egy sorozat első darabja. Az ígéret szép szó című könyv egy bizonyos Késmárki Bertalan kalandjairól szól, ahogyan majd a további kötetek is. Iglódi Csabával az arútluK podcastban a korabeli Pest-Budáról, a regényíró magányosságáról és arról a komplex marketingstratégiáról is beszélgettünk, amivel manapság egy írónak rendelkeznie kell, ha azt akarja, hogy a művei eljussanak az olvasókhoz.

„Ha már álmodunk, akkor álmodjunk nagyot” – véli Iglódi Csaba, aki egy családregény után most kalandregény-sorozatba fogott, amely egy zseniális csibészről szól az 1860-as évek Pest-Budáján. Mint az arútluK podcastban elmondja, az első könyve után eluralkodott rajta a mesevágy,

nagyon szeret történeteket elmesélni,

és most ezzel a kalandregénnyel azon túl, hogy régi meséket ad tovább, írt egy új mesét is. Késmárki Bertalan fiktív szereplő, de a környezete valós szerepelőkből áll, politikusok, városvezetők és egy rendőrkapitány is visszaköszön a lapokról.

Késmárki Bertalan életének, azon túl, hogy a meséje elrepít minket egy másik korba, mindenki számára lehet valami tanulsága.

Valaki azt jegyzi meg belőle, hogy minden jó véget ér egyszer, valaki pedig azt, hogy hiába jár a korsó a kútra, nem fog összetörni

– mondja Iglódi Csaba, aki szerint az 1860-as években olyan izgalmas dolgok történtek, amelyek, akármilyen furcsa, ismétlik magukat a mában. „Példa nélküli volt az az időszak, de nem biztos, hogy példa nélküli is marad.”

Késmárki Bertalan árva fiú, egy lelencbe adott csibész, aki Kolozsvárról érkezik Pest-Budára, és akit zseniális elméje nem mindig a legtörvényesebb megoldások felé terel. Könyvesbolti inasként bejáratos a gazdagok világába, és be is jut mindenféle lakásokba, ami aztán mindenféle következményekkel jár. Ezeket a helyszíneket mi is be tudjuk járni, hogy miképpen, azt Iglódi Csaba a podcastban elmeséli.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról vagy újra meghallgatná a beszélgetést, ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Iglódi Csaba 2024. szeptember 16-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)