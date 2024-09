Visszatér a Highlights of Hungary, tudósok és sportolók csapnak össze a díjért

Ahogy azt a minap megírtuk, összeállt a Highlights of Hungary nagyköveteinek idei jelöltlistája: huszonöten versenyeznek a díjért. A kezdeményezés 2013-ban indult el, célja pedig, hogy a pozitív hazai példákat állítsa középpontba.

A Highlights of Hungary 2013 óta kutatja fel és mutatja be azokat a személyeket és közösségeket, akik és amelyek kiemelkedő és maradandó teljesítményeket tesznek le az asztalra. A díj idei jelöltjeit kétrészes cikkben ismertetjük, októberben pedig – a nagyközönség véleményét is kikérve – megkeresik a legnépszerűbb jelöltet. Az eredményhirdetésre november közepén kerül sor.

Az évad nagykövetei Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T. Danny. A nagykövetek már hónapokkal ezelőtt kiválasztották kedvenceiket, ennek fényében alakult ki a Higlights of Hungary 2024-es mezőnye.

Ebben a cikkben két nagykövet, Borbás Marcsi és T. Danny jelöltjeit mutatjuk be.

Borbás Marcsi Deák Pétert, dr. Birinyi Pétert, Faragó Tamást, Gáll Leventét és Tímeát, valamint a Recirquel előadását, a Paradisumot jelölte a díjra, míg T. Danny Balázsi Gergő Ármint, Marozsán Fábiánt, Révész Bulcsút, a Sorsformálók – interjúkötetet, illetve Szabi, a péket nevezte.

Generációk közös munkája

Borbás Marcsi első jelöltje Deák Péter szövő, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, fejlesztőtanár, mentálhigiénikus, aki több mint 35 éve a szolnoki gyermekotthonban élő gyerekek nevelője, segítője. Családi alapítványával igyekszik segíteni a rászorulókon, amit egy pedagógiai díjjal járó pénzösszegből hozott létre. Az állami gondozottak minőségi időtöltését, fejlődését elősegítve küzd azért, hogy a fiatalok ne kallódjanak el. Mindennapjait – a gyermekvédelem mellett – a kézművesség és a hagyományok ápolása tölti ki. A szolnoki kulturális élet meghatározó alakja – betlehemezések, kézműves-foglalkozások kapcsolódnak a nevéhez, ő a Szolnoki Gyermekotthon Kézműves Körének alapítója.

Sok ritka betegség van, amelyre még nem fejlesztettek ki gyógyszert: a második jelölt, dr. Birinyi Péter gyógyszerészként a saját gyógyszertári laboratóriumában a tudományosan igazolt szakmai irányelvek alapján készíti el ezeket a gyógyszereket. Birinyi ma már eredményesen kezel több Wilson-kórban szenvedő pácienst, aki túlélte a betegséget.

Patikája a Wilson-kór mellett számos ritka betegséggel foglalkozik, például speciális szemészeti készítményeket és epilepsziásroham-oldó szereket is fejleszt. Egyik innovatív szere egy intranazális rohamoldó, amely gyorsan hat, és jelentős előrelépést jelent a betegek életminőségének javításában, hiszen egy roham esetén nem kell a rohamoldó kúpokkal bajlódni.

Ami egész Európában nincs, azt mi elkészítjük

– fogalmazza meg Péter a patika ars poeticáját: közel kétszáz olyan speciális gyógyszert készítettek már, amelyek Európában korábban nem voltak forgalomban. A Mikszáth Patika szűrővizsgálatokat is csinál a lakosság számára, ezzel fontos szerepet vállal a magyar egészségfejlesztésben, együttműködve a Magyar Vöröskereszttel.

Faragó Tamás az ELTE TTK tudományos munkatársa, a Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének és az MTA–ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoportjának oktatója több mint két és fél millió eurót nyert a legrangosabb európai kutatási alaptól. A 2024 nyarán indult, öt évre szóló támogatás segítségével az emberi nyelv egyik fontos elemét, a vokális tanulás képességének lehetőségét kutatja a kutyáknál. A bioakusztikus 2006 óta foglalkozik ezzel a területtel. Kutatásaival az Európai Kutatási Tanács (ERC) rangos Consolidator Grant pályázatának nyertese lett.

Gáll Levente és Tímea, a csíkmadarasi Zsigmond Malom panzió tulajdonosai gyermekeikkel nem csak őrzik, élik is a hagyományokat. A nagyszülők Olt folyón lévő szigetén igazi értékmegőrző birtokot hoztak létre juhokkal, kecskékkel, sertésekkel, baromfikkal, lovakkal: a hajdani gazdálkodó életforma elevenedik meg. A területen három kis parasztház is helyet kapott, amelyekben főként külföldi turisták szállnak meg. A vendégeket hagyományos ételekkel kínálják, bemutatják nekik az eredeti erdélyi esztenagazdálkodást. A régi viseletekből és kelmékből gazdag gyűjteményt is létrehoztak, idén pedig megépítették – és Kassai Lajos támogatásával felavatták – Erdély első lovasíjász-versenypályáját. Ezzel a pályával Levente lett a negyvenedik nemzetközi pályabíró az Eredeti Kassai Rendszer keretein belül.

A Recirquel: Paradisum megálmodója, Vági Bence a modern tánc és a klasszikus balett világából érkezett. Szemléletmódja úttörő, mára a progresszív előadó-művészeti szcéna megkerülhetetlen alkotója. A Recirquel Társulat 2012-es megalapítása óta ő és fiatal artistái sikert sikerre halmoznak. Vági Bence újító előadó-művészeti formavilága, a cirque danse a színház varázsát sajátos módon fogalmazza újra a kortárs közönség számára.

Az elmúlt években a Recirquel világszerte elismertté vált, és olyan produkciókkal hódította meg a közönséget, mint a Solus Amor, a My Land és legújabb darabjuk, a Paradisum, amely az újjászületés mítoszát kutatja. A gondolatot az előadás zenei és vizuális világa is erősíti, amelyben Szirtes Edina Mókus zenéje teremt különleges atmoszférát – ő szintén a Highlights of Hungary díj idei évadának jelöltje.

Művészek és sportolók

T. Danny elsőként Balázsi Gergő Ármint jelölte a díjra, aki a Magyar Nemzeti Balett társulatának tagjaként nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ért el: a Benois de la Danse díjat is elnyerte. Az elismerés a balettszcéna egyik legjelentősebb díja. A Magyar Bronz Érdemkereszttel kitüntetett, Junior Prima díjas táncművész, aki a 2022/23-as évadban az Étoile cím birtokosa is volt, az előző évadban bemutatott A Pygmalion-hatás című előadásban nyújtott alakításával érdemelte ki a Benois de la Danse elismerést.

A második jelölt, Marozsán Fábián teniszező története a kitartás, szorgalom és elhivatottság iskolapéldája: minden nehézséget áthidalva, fáradhatatlan munkával jutott el a legjobbak közé, és ezzel nemcsak a magyar teniszt emelte magasabb szintre, hanem példaképpé is vált. A világranglistán 49. játékos 5 éves korában kezdett teniszezni, példaképe pedig a legendás spanyol teniszező, Rafael Nadal, akitől nem csupán a technikáját, hanem a sporthoz való alázatos hozzáállását is eltanulta. Egyik legjobb eredménye a 2023-as római versenyen aratott győzelme Carlos Alcaraz ellen, amit karrierje – eddigi – csúcspontjaként tart számon.

Révész Bulcsú a magyar snooker csillaga, aki 8 évesen kezdett játszani, majd Varga Péter mentorálásával lépett ki a nemzetközi színtérre. 12 évesen minden korosztályban magyar bajnok lett, tehetségét később Európa- és világbajnokságokon is megmutatta. A Magyar Snooker Gálákon olyan legendás világbajnokokkal küzdött, mint Shaun Murphy, Ronnie O’Sullivan, John Higgins és Neil Robertson. 2024 februárjában megnyerte a WSF junior-világbajnokságot, amellyel kétéves kártyát szerzett a World Snooker Touron, így a 2024–25-ös szezontól a sportág legjobbjai között versenyezhet. A fiú idén történelmet írt, junior világbajnoki címével tizenhét évesen ő lett az első hazai profi snookerjátékos.

A Sorsformálók – interjúkötet bemutatja, hogyan válhatnak hátrányos helyzetű roma férfiak sikeres és elismert emberekké a magyar társadalomban. A könyv tizenkét kiemelkedő roma férfi történetét tárja elénk, akik nemcsak saját sorsukat formálták át, hanem hozzájárultak a roma–magyar kapcsolatok javításához is.

A Sorsformálók a 2020-ban, szintén a KINCS (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért) gondozásában megjelent Roma nők egymás közt című interjúkötet szellemi folytatása, amelyben Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos mellett Mező Misi énekessel, Balogh Győző János görögkatolikus lelkésszel, Kunhegyesi Ferenc festőművésszel, Ökrös Oszkárral, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával, Farkas András operaénekessel, Szénási József szerkesztő-riporterrel, Nyári Oszkár színész-rendezővel, Sörös Ivánnal, a Belügyminisztérium Gyermeksegély Főosztályának vezetőjével, Pisont István labdarúgóval, Farkas Zsolt zenész-táncos-koreográfussal és Antal Istvánnal, a kötet szerkesztőjével olvasható interjú.

T. Danny utolsó jelöltje Szabi, a pék, aki egyedi és minőségi péksüteményeivel kiemelkedik Magyarország gasztronómiai palettájából. A természetes alapanyagok és a hagyományos technikák iránti elkötelezettsége inspiráló és példaértékű a fenntartható élelmiszer-készítés terén. A közösségi médiában való jelenléte a Covid–19 időszakában erősödött meg, amikor otthoni kenyérsütési videókat kezdett megosztani. A videók népszerűsége gyorsan növekedett, és mára több százezres követőtáborral rendelkezik.

A jelöltekről szóló videókat ide kattintva tekintheti meg.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Highlights of Hungary közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Balázsi Gergő Ármin. Fotó: Highlights of Hungary)