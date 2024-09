Bárkiből az országút harcosa lehet a vad pusztában

Eredetileg 1985-ben – ugyanabban az évben, amikor a Mad Max 3 kijött a mozikban – jelent meg a Fighting Fantasy-történetek egyik szülőatyjának, Ian Livingstone-nak Az országút harcosa (Freeway Fighter) című lapozgatós játékkönyve. Livingstone minden bizonnyal sokat merített a Mad Max-filmekből, és lehetővé tette, hogy generációk „bújhassanak” egy Max Rockatanskyhoz hasonló hős bőrébe egy izgalmas posztapokaliptikus világban.

A Fighting Fantasy-kalandjátékokról (mit is jelent az, hogy lapozgatós játékkönyv, hogy kell velük játszani) már számos cikket írtunk az Indexen, a lapozgatós könyvek a 90-es években hódítottak Magyarországon, mostani reneszánszuk a magyar Chameleon Comix Kiadónak köszönhető, amely 2020-tól sorban adja ki a régi klasszikusokat és az eddig – jogtisztán – magyarul soha meg nem jelent történeteket.

Magyarországon Az országút harcosa először 1989-ben jelent meg Forray Katalin fordításában a legendássá vált Rakéta Könyvkiadó Kaland, Játék, Kockázat sorozatában. Harmincöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Az országút harcosa javított fordításban, ugyanazzal a borítóval (Jim Burns) és letisztult fekete-fehér illusztrációkkal (Kevin Bulmer), mint egykor, újra beszerezhetővé váljon a régi, illetve az új kalandjátékosok számára.

2022-ben megváltozott a világ

Mindegyik lapozgatós játékkönyvnek van egy háttértörténete, amely röviden felvázolja az olvasó-kalandornak a világot és a kiindulási pontot. Az országút harcosa szerint 2022. július 21-én egy ismeretlen betegség tört ki, ami pillanatok alatt végigsöpört a bolygón, csaknem kipusztítva az emberiséget.

Hiába próbálkoztak karanténnal, négy nappal a járvány kitörése után a világ lakosságának 85 százaléka halott volt.

Az ismert civilizáció összeomlott, káosz tört ki, mindennapossá vált az erőszak, az emberek egymásnak estek a túlélés érdekében, a nagyvárosok elnéptelenedtek.

Végül a megmaradt emberiség két részre szakadt: egyesek megpróbálták visszaépíteni a civilizációt, ők erődvárosokba tömörültek, mások barbár autós- és motorosbandákba szerveződtek a pusztaságban.

Az olvasó-kalandor – „A főhős TE vagy!” – egy békés kisváros, New Hope lakója, és azzal a feladattal bízzák meg, hogy hozzon üzemanyagot a vad senki földjén keresztül a távoli San Anglo olajfinomítóból. A küldetéshez egy felfegyverzett spéci Dodge Interceptort bocsát rendelkezésre New Hope tanácsa. (Van egy mellékküldetés is: a motorosbanda elrabolja New Hope városi tanácsának vezetőjét, és ki kellene szabadítani, de a végigjátszáshoz ezt nem feltétlenül kell teljesíteni.)

Többször újraolvasható kaland

A kötet első oldalain részletesen el van magyarázva a játékkönyv szabályrendszere: hogyan kell karaktert generálni, hogyan működik a harc (kézitusa, tűzharc, autós csata, utóbbiból van bőven). Pénz helyett kreditekkel lehet fizetni; a kaland során bizony költeni kell majd, de gyűjteni is lehet (sőt ajánlott). Emellett amire az olvasó-kalandornak különösen oda kell figyelnie, hogy

mindig elég üzemanyaga legyen a járművéhez, máskülönben gyorsan véget érhet a küldetése a pusztában lerobbanva.

Természetesen számos eszköz összegyűjthető a kaland során, amely segíthet a továbbjutásban, vagy legalábbis megkönnyítheti a küldetés teljesítését.

Nem érdemes végigszáguldani a pusztaságon át vezető úton (persze nem is lehet), nem árt időnként kiszállni az autóból: ahogy veszélyes (vagy éppen őrült) ellenfelekkel, úgy jó szándékú segítőkkel is találkozhatnak az olvasó-kalandorok, na meg előfordulhat, hogy valami értékesre bukkannak, például üzemanyagra.

Az országút harcosa már a 90-es években is a magyar olvasók nagy kedvence volt, Livingstone egyik leghangulatosabb, legpörgősebb kalandjátéka, amit az ember újra és újra szívesen levesz a könyvespolcról.

Ha öt jó Fighting Fantasy-kötetet kellene ajánlani egy kezdőnek, akkor az egyik ez lenne.

Aki szereti a régi és az új Mad Max-filmeket vagy a Fallout számítógépes játék alapján készült tv-sorozatot, annak Az országút harcosa is be fog jönni.

Jönnek még klasszikusok

Az újrakiadásról a Chameleon Comix Kiadótól megtudtuk, hogy az eredeti fordító, Forray Katalin áldását adta a javításokra, de egyébként csak apró módosításokra, illetve „szépészeti beavatkozásokra” került sor. Az egyik ilyen, hogy a harc szabályainál a régi kiadásban a „baseball bat” kifejezés hokiütőnek lett fordítva, valószínűleg amiatt, mert a magyar gyerekek 1989-ben még nem annyira ismerhették a baseballt, viszont a jégkorong a szocialista blokkban is ismert és kedvelt sport volt. Az új kiadásban a szöveghűség jegyében visszaírták baseballütőre a hokiütőt.

A Háttértörténetből és bizonyos fejezetpontokból valamilyen rejtélyes okból kimaradt 1-1 mondat (talán a tördelés miatt), most ezek is pótolva lettek.

Korábban már megírtuk, hogy a Chameleon Comixnál további Fighting Fantasy-könyvek vannak előkészületben: négy igazi régi klasszikus is, A Gyíkkirály szigete, A Hóboszorkány barlangjai, A Végzet erdeje és a Bajnokok Próbája (mindegyiket Livingstone írta).

A megjelenő köteteket mindig gyorsan elkapkodják, ezért érdemes a kiadó honlapján rendszeresen tájékozódni.

Ian Livingstone: Az országút harcosa

Kiadó: Chameleon Comix 2024

Fordította: Forray Katalin

182 oldal

(Borítókép: Ian Livingstone Az országút harcosa című könyve. Fotó: Kaszás Tamás / Index)