Meghalt Kris Kristofferson, a countryzene legendája

88 éves korában meghalt a Grammy-díjas countryzenész és színész, Kris Kristofferson – írja az Abc News.

A halálhírét a családja osztotta meg Facebookon. „Nehéz szívvel osztjuk meg a hírt, hogy férjünk/apánk/nagyapánk, Kris Kristofferson békésen elhunyt” – írták.

Mindannyian nagyon áldottak vagyunk a vele töltött időért. Köszönjük, hogy ennyi éven át szerettétek őt, és amikor szivárványt láttok, tudjátok, hogy mindannyiunkra mosolyog

– tették hozzá.

Kriost Kristofferson életrajza eklektikus volt: Rhodes ösztöndíjas, az amerikai hadsereg veteránja, pilóta, Golden Gloves bokszoló és díjnyertes színész. Híres dalai közül három kiemelkedik:

Me and Bobby McGee,

Sunday Mornin „Comin Down”,

Help Me Make It Through the Night

– ezek tették őt zenei legendává. Nem kisebb személyiséget, mint Bob Dylant idézték egyszer, aki azt mondta Kristoffersonról: „Nashville-t meg lehet nézni Kris előtt és Kris után, mert ő mindent megváltoztatott.”

Kristoffer Kristofferson 1936. június 22-én született a texasi Brownsville határvárosban, majd Oxfordban szerzett diplomát, Kaliforniába költözött, belépett a hadseregbe és helikopterpilóta lett, mellette pedig dalokat kezdett írni. Bob Dylantől inspirálva visszautasította a hadsereg megbízását, hogy irodalmat tanítson a West Pointon, és helyette Nashville-be költözött.

Kris Kristofferson színészként is maradandót alkotott

Miután néhány évig küzdött, és még gondnokként is dolgozott ugyanabban a stúdióban, ahol Johnny Cash és Dylan felvételt készített, Kristofferson akkor kapta meg az áttörést, amikor olyan ismert sztárok, mint Tom T. Hall, Ray Price, Roger Miller, Ray Stevens és Cash felvették a dalait.

1970-ben Kristofferson kiadta debütáló szólóalbumát és elnyerte a Country Music Association „Az év dala” trófeáját. Ezen az albumon szerepelt a Me and Bobby McGee, amelyet Janis Joplin 1970 októberében bekövetkezett halála előtt rögzített. A dal 1971-ben a Billboard Hot 100-as listájának élére került, és ma már az ő jellegzetes dalaként ismert.

1971-ben Kristofferson elindította színészi karrierjét, és az évek alatt olyan filmekben szerepelt, mint a Csillag születik, amelyért Golden Globe-ot kapott, valamint:

Félkemény,

Pat Garrett és Billy, a kölyök

Tengerész, aki kegyelemből kiesett,

Lone Star

Penge.

1985-ben Kristofferson csatlakozott régi cimborájához, Johnny Cashhez a The Highwaymen nevű szuper együttesben, amelyben Waylon Jennings és Willie Nelson is játszott. Emellett folytatta szólókarrierjét is, és 2020-ig megállás nélkül turnézott. Tagja volt a Country Music Hall of Fame-nek, és több Grammy-díjat is nyert, köztük egy életmű Grammyt is.

