Meghalt Jeri Taylor, a Star Trek írója

A kaliforniai Davisben, egy otthonban elhunyt Jeri Taylor – tájékoztatta a fia, Andrew Enberg a The Hollywood Reportert.

„Anyám egy férfiak uralta iparban lett sikeres anélkül, hogy erőszakos lett volna” – mondta a fia, aki szerint az édesanyja mindezt könyörülettel és kedvességgel tette, és mindenki számára olyan volt, mint egy óvó, gondoskodó anya.

Mielőtt a Star Trek útjára indult volna, az indianai származású Taylor olyan népszerű bűnügyi sorozatokon dolgozott, mint a Quincy M. E., a Magnum P. I., a Jake and the Fatman (Jake meg a dagi) vagy az In the Heat of the Night (Forró éjszakában). Saját bevallása szerint ügyesen írt jellemről, emberekről, kapcsolatokról és érzésekről.

Taylor ötlete volt, hogy a Star Treknek női főszereplője legyen. A Voyagerben Kathryn Janeway kapitányt alakító Kate Mulgrew azt írta az X-en, hogy Taylornak köszönhetően megváltozott az élete.

Elegáns volt, művelt és vadul gondolkodó. Azt akarta, hogy Kathryn Janeway az öröksége fontos része legyen, és azt hiszem, ez sikerült is neki

– írta Mulgrew.

Andrew mellett a másik fia, Alexander Enberg Vorik zászlósként szerepelt a Voyagerben. Lánya, Jennifer Jo Enberg 2015-ben hunyt el petefészekrákban, 52 évesen.

Brannon Braga, aki a Voyager showrunnereként vette át Taylor szerepét, „becses mentornak” nevezte elődjét. „Jeri nagylelkűen bánt a bölcsességével és az idejével, egy egész stáb fiatal írót nevelt fel, ami bizonyítja a türelmét” – folytatta.

„Nem lenne karrierem Jeri útmutatásai nélkül. Emléke sokféleképpen élni fog, de talán leginkább Janeway kapitány karakterében, aki Jeri legjobb énjét jelenítette meg. Jeri Taylor, szerencsénk volt, hogy ismerhettünk” – tette hozzá.